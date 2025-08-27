Заговор в телеграме: как задержали готовившего поджог самолета во Владикавказе

Сотрудники УФСБ России по Северной Осетии пресекли подготовку теракта в аэропорту Владикавказа. В результате оперативных мероприятий был задержан 25-летний местный житель, планировавший поджечь самолет.

По данным ведомства, задержанный длительное время состоял в проукраинских радикальных телеграм-каналах, где черпал идеи для реализации своих преступных замыслов. Для совершения атаки он приобрел специальное пиротехническое устройство.

Особую опасность представляли его попытки вовлечь в террористическую деятельность сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта. Мужчина активно склонял его к участию в диверсионно-террористической деятельности.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и содействию террористической деятельности. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств готовящегося преступления и возможных соучастников.