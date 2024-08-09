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в Германии предложили радикальные меры в отношении Украины
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ФРГ были предложены радикальные меры в отношении Украины.Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ должна прекратить военную помощь Украине.

в Германии предложили радикальные меры в отношении Украины

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью RND заявил, что Германии необходимо прекратить военную помощь Украине. "Мы не можем продолжать выделять средства на оружие, если оно будет использовано без какой-либо пользы", — добавил он.

Кречмер считает, что конфликт в Украине должен решаться исключительно через переговоры. Он отметил, что политика германского правительства в отношении Украины не привела к ожидаемым результатам.

Германия занимает второе место по объему помощи Украине после США. Однако в июле Reuters сообщило, что в бюджете ФРГ на 2025 год запланировано в два раза меньше средств на военную поддержку Украины по сравнению с 2024 годом.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Михаил Бернгардт, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)

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