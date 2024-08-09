Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью RND заявил, что Германии необходимо прекратить военную помощь Украине. "Мы не можем продолжать выделять средства на оружие, если оно будет использовано без какой-либо пользы", — добавил он.

Кречмер считает, что конфликт в Украине должен решаться исключительно через переговоры. Он отметил, что политика германского правительства в отношении Украины не привела к ожидаемым результатам.

Германия занимает второе место по объему помощи Украине после США. Однако в июле Reuters сообщило, что в бюджете ФРГ на 2025 год запланировано в два раза меньше средств на военную поддержку Украины по сравнению с 2024 годом.

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