Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью RND заявил, что Германии необходимо прекратить военную помощь Украине. "Мы не можем продолжать выделять средства на оружие, если оно будет использовано без какой-либо пользы", — добавил он.
Кречмер считает, что конфликт в Украине должен решаться исключительно через переговоры. Он отметил, что политика германского правительства в отношении Украины не привела к ожидаемым результатам.
Германия занимает второе место по объему помощи Украине после США. Однако в июле Reuters сообщило, что в бюджете ФРГ на 2025 год запланировано в два раза меньше средств на военную поддержку Украины по сравнению с 2024 годом.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Михаил Бернгардт, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)
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