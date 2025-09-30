Диабет начинается тихо: предиабет крадёт здоровье, пока анализы не вскрыли правду
Предиабет называют "скрытым предвестником" сахарного диабета второго типа. Его главная опасность в том, что болезнь развивается постепенно и может протекать почти незаметно. Человек чувствует лишь небольшие изменения, которые легко списать на усталость или особенности образа жизни. Но именно в этот период можно остановить процесс и не допустить перехода в диабет.
"Если кто-то из близких родственников болен диабетом второго типа, вероятность заболевания может достигать 50%. Чтобы отодвинуть развитие болезни или избежать ее, важно поддерживать физическую активность, контролировать вес, ограничивать потребление жирного, сладкого и мучного, а также проходить ежегодную диспансеризацию и проверять уровень глюкозы в крови", — заключила врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.
Она подчеркнула, что предиабет часто сопровождается незначительным увеличением веса, жаждой и сухостью во рту, но без лабораторных анализов выявить его крайне трудно.
Какие факторы влияют на развитие предиабета
-
Наследственность - риск особенно высок, если у родителей или близких родственников есть диабет второго типа.
-
Образ жизни - малоподвижность, неправильное питание, избыток сладкого и фастфуда.
-
Избыточный вес - особенно опасно ожирение по абдоминальному типу.
-
Хронический стресс и недосып - нарушают работу эндокринной системы.
Таблица: предиабет и диабет — отличия
|Показатель
|Предиабет
|Диабет
|Уровень глюкозы натощак
|5,6-6,9 ммоль/л
|≥ 7 ммоль/л
|Симптомы
|Слабые или отсутствуют
|Жажда, похудение, слабость
|Возможность обратимости
|Да, при изменении образа жизни
|Нет, требуется пожизненная терапия
Советы шаг за шагом: профилактика предиабета
-
Сдавайте анализ крови на глюкозу не реже 1 раза в год.
-
Поддерживайте нормальный вес — контролируйте калорийность рациона.
-
Добавьте 30 минут умеренной физической активности в день.
-
Ограничьте жирное, мучное и сладкое.
-
Ешьте больше овощей, бобовых и ягод.
-
Спите не менее 7-8 часов и старайтесь избегать хронического стресса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать жажду и сухость во рту.
-
Последствие: переход предиабета в диабет.
-
Альтернатива: проверить уровень сахара в крови.
-
Ошибка: надеяться только на таблетки.
-
Последствие: отсутствие эффекта при сохранении вредных привычек.
-
Альтернатива: комплексная коррекция питания и образа жизни.
-
Ошибка: откладывать диспансеризацию.
-
Последствие: поздняя диагностика.
-
Альтернатива: ежегодные обследования.
А что если…
А что, если у человека выявили предиабет? Это не приговор, а возможность вовремя изменить привычки. Снижение веса всего на 5-7% и умеренная физическая активность в 60% случаев предотвращают развитие диабета второго типа.
Роль ягод в профилактике
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина напоминает: ягоды — один из лучших природных продуктов для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Темно-синие и тёмно-фиолетовые ягоды (черника, голубика, ежевика) богаты полифенолами и антоцианами, которые снижают воспаление и защищают сосуды. Их регулярное употребление помогает замедлить процессы старения и поддержать здоровье сердца и мозга.
FAQ
Как понять, что у меня предиабет?
Основные признаки: небольшая прибавка веса, жажда, сухость во рту. Но точный диагноз ставят только по анализам.
Можно ли вылечить предиабет?
Да, на этой стадии изменения обратимы. Важно скорректировать питание, вес и физическую активность.
Какие продукты полезны при предиабете?
Овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, ягоды, нежирное мясо и рыба.
Сколько раз в год нужно проверять сахар?
Минимум один раз в год, а при наследственной предрасположенности — чаще.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru