Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сахарный диабет
Сахарный диабет
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:35

Диабет начинается тихо: предиабет крадёт здоровье, пока анализы не вскрыли правду

Эндокринолог Наталья Балашова рассказала о признаках и рисках предиабета

Предиабет называют "скрытым предвестником" сахарного диабета второго типа. Его главная опасность в том, что болезнь развивается постепенно и может протекать почти незаметно. Человек чувствует лишь небольшие изменения, которые легко списать на усталость или особенности образа жизни. Но именно в этот период можно остановить процесс и не допустить перехода в диабет.

"Если кто-то из близких родственников болен диабетом второго типа, вероятность заболевания может достигать 50%. Чтобы отодвинуть развитие болезни или избежать ее, важно поддерживать физическую активность, контролировать вес, ограничивать потребление жирного, сладкого и мучного, а также проходить ежегодную диспансеризацию и проверять уровень глюкозы в крови", — заключила врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.

Она подчеркнула, что предиабет часто сопровождается незначительным увеличением веса, жаждой и сухостью во рту, но без лабораторных анализов выявить его крайне трудно.

Какие факторы влияют на развитие предиабета

  1. Наследственность - риск особенно высок, если у родителей или близких родственников есть диабет второго типа.

  2. Образ жизни - малоподвижность, неправильное питание, избыток сладкого и фастфуда.

  3. Избыточный вес - особенно опасно ожирение по абдоминальному типу.

  4. Хронический стресс и недосып - нарушают работу эндокринной системы.

Таблица: предиабет и диабет — отличия

Показатель Предиабет Диабет
Уровень глюкозы натощак 5,6-6,9 ммоль/л ≥ 7 ммоль/л
Симптомы Слабые или отсутствуют Жажда, похудение, слабость
Возможность обратимости Да, при изменении образа жизни Нет, требуется пожизненная терапия

Советы шаг за шагом: профилактика предиабета

  1. Сдавайте анализ крови на глюкозу не реже 1 раза в год.

  2. Поддерживайте нормальный вес — контролируйте калорийность рациона.

  3. Добавьте 30 минут умеренной физической активности в день.

  4. Ограничьте жирное, мучное и сладкое.

  5. Ешьте больше овощей, бобовых и ягод.

  6. Спите не менее 7-8 часов и старайтесь избегать хронического стресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать жажду и сухость во рту.

  • Последствие: переход предиабета в диабет.

  • Альтернатива: проверить уровень сахара в крови.

  • Ошибка: надеяться только на таблетки.

  • Последствие: отсутствие эффекта при сохранении вредных привычек.

  • Альтернатива: комплексная коррекция питания и образа жизни.

  • Ошибка: откладывать диспансеризацию.

  • Последствие: поздняя диагностика.

  • Альтернатива: ежегодные обследования.

А что если…

А что, если у человека выявили предиабет? Это не приговор, а возможность вовремя изменить привычки. Снижение веса всего на 5-7% и умеренная физическая активность в 60% случаев предотвращают развитие диабета второго типа.

Роль ягод в профилактике

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина напоминает: ягоды — один из лучших природных продуктов для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Темно-синие и тёмно-фиолетовые ягоды (черника, голубика, ежевика) богаты полифенолами и антоцианами, которые снижают воспаление и защищают сосуды. Их регулярное употребление помогает замедлить процессы старения и поддержать здоровье сердца и мозга.

FAQ

Как понять, что у меня предиабет?
Основные признаки: небольшая прибавка веса, жажда, сухость во рту. Но точный диагноз ставят только по анализам.

Можно ли вылечить предиабет?
Да, на этой стадии изменения обратимы. Важно скорректировать питание, вес и физическую активность.

Какие продукты полезны при предиабете?
Овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, ягоды, нежирное мясо и рыба.

Сколько раз в год нужно проверять сахар?
Минимум один раз в год, а при наследственной предрасположенности — чаще.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лунатизм не является психическим расстройством и чаще связан с перегрузкой нервной системы — эксперты сегодня в 9:08

Заснул — а проснулся на кухне: почему возникает сомнамбулизм и чем он опасен

Лунатизм встречается у каждого пятого ребёнка и обычно проходит к подростковому возрасту. Но у взрослых он опаснее и требует внимания.

Читать полностью » Хронические запоры удваивают риск сердечно-сосудистых заболеваний — установили учёные Университета Монаша в Австралии сегодня в 8:55

Ваш унитаз знает правду: связь запоров с инфарктами и инсультами доказана

Учёные выяснили: хронические запоры удваивают риск инфаркта и инсульта. Почему здоровье кишечника так важно для сердца?

Читать полностью » Сын потребовал надбавку за вынесенный мусор — и Анна поняла, что капитализм зашёл слишком далеко сегодня в 5:43

Родители всё чаще платят детям за пятёрки и помощь по дому. Но всегда ли деньги становятся хорошим мотиватором.

Читать полностью » Врач Анастасия Гильдебрандт: ЭКГ помогает выявить аритмию и снизить риск инсульта сегодня в 5:23

Инсульт бьёт внезапно: каждый четвёртый случай связан с коварной аритмией

Каждый четвёртый инсульт связан с аритмией, которую можно выявить заранее. Врачи объяснили, почему диспансеризация спасает жизни.

Читать полностью » Доктор Анастасия Скурихина призвала использовать телемедицину для диагностики сердца сегодня в 4:18

Сердце кричит о беде, а 70% россиян делают вид, что не слышат

Большинство россиян не торопятся к врачу даже при симптомах сердечных проблем. Чем это опасно и как вовремя распознать тревожные сигналы?

Читать полностью » Михалева: жирная пища и газировка мешают организму бороться с инфекцией сегодня в 3:15

Простуда не отпускает? Проверьте, не питаетесь ли вы её любимыми продуктами

Что есть во время простуды, чтобы быстрее восстановиться? Врачи рассказали, каких продуктов стоит избегать и чем их заменить.

Читать полностью » Доктор Надежда Чернышова: слишком горячий чай при простуде может навредить сегодня в 2:11

Глоток кипятка превращает лечение в муку: врачи раскрыли главный миф о чае

Почему горячий чай не всегда помогает при боли в горле? Врачи рассказали, какие травы лучше выбрать и как правильно заваривать настой.

Читать полностью » Кардиолог Анна Дубовик назвала норму пульса у взрослых от 60 до 90 ударов в минуту сегодня в 1:08

Обычный тонометр раскроет страшный секрет: сердце давно сбилось с пути

Как понять, что сердце работает правильно? Врачи объяснили, какой пульс считается нормальным и как вовремя заметить отклонения.

Читать полностью »

Новости
Дом

Основные виды замков для дверей: от цилиндровых до умных систем
Еда

Запечённые бананы в духовке получаются нежными с карамельным вкусом
Еда

Говядина тушёная с подливкой на сковороде остается сочной
Садоводство

Ошибки октября: подкормка и пересадка декабриста срывают бутонизацию
Красота и здоровье

Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики
ДФО

Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси
Наука

Тектиты возрастом 11 миллионов лет обнаружили в Южной Австралии — профессор Фред Журдан
Культура и шоу-бизнес

Российские исполнители вошли в международные чарты с 2022 по 2025 год — данные ИМИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet