Преддиабет тихо крадётся: 80% не знают о нём до позднего диагноза

Повышенный сахар в крови нередко выявляют случайно — во время планового обследования. Врач сообщает о преддиабете, и у многих сразу возникает тревога: что это значит и можно ли что-то изменить? На самом деле диагноз не является приговором. Если вовремя скорректировать привычки, риск развития диабета 2-го типа можно существенно снизить.

Что такое преддиабет

Преддиабет — это состояние, когда уровень глюкозы выше нормы, но ещё не дотягивает до показателей диабета. В этот момент организм уже испытывает проблемы с усвоением сахара, но процессы обратимы.

Главная опасность в том, что болезнь развивается почти незаметно. У 80 % людей симптомы полностью отсутствуют. Иногда кожа темнеет или становится более гладкой, появляются мелкие наросты в подмышках или на шее. Но такие признаки не специфичны, поэтому единственный способ точно узнать — пройти анализ крови.

Сравнение: преддиабет и диабет