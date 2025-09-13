Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сахарный диабет
Опубликована сегодня в 18:10

Утренняя усталость может быть не от недосыпа: не пропустите первый сигнал опасной болезни

ВОЗ: в мире более 500 миллионов человек живут с предиабетом

Многие даже не подозревают, что их организм уже подаёт первые тревожные сигналы. Предиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но ещё не достигает значений диабета второго типа. Опасность в том, что без своевременных мер болезнь прогрессирует, затрагивает сердце, сосуды и нервную систему. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают: только в этой стране предиабет диагностирован у 98 миллионов человек. А во всём мире — более чем у полумиллиарда людей.

Важно понимать: приставка "пре" не делает это состояние безопасным. Напротив, это шанс вовремя изменить привычки и избежать серьёзных последствий. Но как распознать проблему на ранней стадии? Часто она проявляется в утренние часы — именно тогда, когда обменные процессы наиболее уязвимы.

Почему важно знать симптомы предиабета

Проблема коварна тем, что долгое время протекает незаметно. Многие чувствуют себя вполне здоровыми, не подозревая о нарушениях углеводного обмена. И всё же есть характерные признаки, особенно ярко выраженные по утрам. Их нельзя игнорировать: своевременное обращение к врачу и корректировка образа жизни помогут не только затормозить развитие болезни, но и полностью вернуть показатели сахара в норму.

Симптом №1: усталость после сна

Если вы просыпаетесь разбитыми, даже проведя в постели положенные 7-8 часов, это повод насторожиться. В организме при предиабете глюкоза не используется клетками для получения энергии, так как они становятся устойчивыми к инсулину. В результате сахар остаётся в крови, а ткани испытывают "голод". Это вызывает хроническое чувство усталости, которое особенно заметно утром.

Симптом №2: сильная жажда

Многим знакомо ощущение пересохшего рта после сна. Но если это происходит регулярно и сопровождается потребностью выпить несколько стаканов воды, возможна связь с повышенным уровнем сахара. При его избытке почки пытаются вывести лишнюю глюкозу, что провоцирует частое мочеиспускание. Организм теряет жидкость, и человек просыпается с выраженной жаждой.

Симптом №3: ночные походы в туалет

Обычно здоровый человек не должен просыпаться ночью ради мочеиспускания. Если это стало нормой — один или несколько раз за ночь — есть риск нарушения углеводного обмена. Сахар действует как мочегонное средство: из-за него почки вынуждены работать интенсивнее, что перегружает мочевой пузырь. В итоге сон становится прерывистым, а утром добавляется усталость.

Симптом №4: расплывчатое зрение

Некоторые отмечают, что сразу после пробуждения трудно сфокусировать взгляд — например, разглядеть циферблат часов. Причина может крыться в изменениях, которые происходят в глазном хрусталике при скачках сахара: он набухает из-за жидкости, что искажает зрение. У людей с предиабетом и диабетом это явление известно как "феномен утреннего затмения" или эффект рассвета. Если размытое зрение повторяется регулярно, нужно обязательно обратиться к офтальмологу и эндокринологу.

Симптом №5: чрезмерный голод по утрам

Кажется странным: ужин был сытным, но утром возникает ощущение пустого желудка и непреодолимое желание поесть. При предиабете уровень инсулина и других гормонов, отвечающих за аппетит, работает нестабильно. Организм не получает энергию из глюкозы, и мозг посылает сигналы о голоде. Это может приводить к перееданию и набору веса, что ещё больше усугубляет состояние.

Что делать при подозрительных симптомах

Ни один из перечисленных признаков не является стопроцентным доказательством предиабета. Но их регулярное появление — сигнал обратиться за обследованием. Врач назначит анализы: глюкозу натощак, тест на толерантность к глюкозе или уровень гликированного гемоглобина.

На ранних этапах многое можно исправить без медикаментов:

  • увеличить физическую активность — даже получасовая ходьба снижает уровень сахара;
  • наладить питание — больше овощей, цельных злаков, меньше сладостей и фастфуда;
  • контролировать вес, так как лишние килограммы напрямую связаны с резистентностью к инсулину;
  • нормализовать сон и уровень стресса, ведь гормональный дисбаланс тоже влияет на метаболизм.

Мифы и правда о предиабете

  • "Если нет симптомов, значит, всё в порядке". Это миф: предиабет может протекать бессимптомно.
  • "Достаточно отказаться от сахара". Частично верно: уменьшение сладкого помогает, но важнее общий рацион и режим активности.
  • "Предиабет неизбежно переходит в диабет". Нет, при правильных изменениях образа жизни процесс можно повернуть вспять.

А что если проигнорировать?

Без лечения предиабет в большинстве случаев прогрессирует в диабет второго типа. Это означает постоянный контроль сахара, риск поражения сосудов, глаз, почек и сердца. Более того, повышенный уровень глюкозы уже сам по себе увеличивает вероятность инсульта и инфаркта.

