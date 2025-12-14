Преддиабет и сердце связали неожиданным образом: риск смерти падает, если сделать это вовремя

Связь между уровнем сахара в крови и состоянием сердца давно обсуждается в медицинской науке, но новые данные показывают, что эффект может быть гораздо глубже и долговременнее, чем считалось ранее. Исследование указывает: нормализация глюкозы на ранней стадии нарушений влияет не только на риск диабета, но и на вероятность сердечно-сосудистой смерти. Об этом сообщается в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology (LDE).

Долгосрочные данные из двух стран

Работа основана на анализе информации из двух масштабных исследований — американского DPPOS и китайского DaQingDPOS. В них на протяжении десятков лет наблюдали людей с преддиабетом, фиксируя изменения метаболических показателей и развитие сердечно-сосудистых осложнений. Такой длительный период наблюдений позволил оценить не краткосрочные эффекты, а устойчивые последствия изменений уровня глюкозы.

Преддиабет характеризуется повышенным содержанием сахара в крови, которое, однако, не достигает пороговых значений диабета второго типа. Это состояние долгое время считалось промежуточным и обратимым, но его вклад в формирование сердечно-сосудистого риска нередко недооценивался. Новые данные показывают, что именно исход этой стадии имеет принципиальное значение.

Ремиссия как фактор защиты сердца

Авторы исследования сосредоточились на феномене ремиссии преддиабета — состоянии, при котором уровень сахара возвращается в нормальный диапазон. Участники, сумевшие достичь такой нормализации, демонстрировали выраженное снижение сердечно-сосудистых рисков. Вероятность смерти от сердечно-сосудистых причин или госпитализации из-за сердечной недостаточности у них была на 58% ниже.

Кроме того, риск инфаркта, инсульта и других тяжёлых сердечно-сосудистых событий сокращался на 42%. Эти показатели сохранялись даже спустя десятилетия после нормализации уровня глюкозы. Такой эффект, по мнению исследователей, отражает устойчивые метаболические изменения, а не временный результат вмешательства.

Почему одних изменений образа жизни недостаточно

Отдельный вывод исследования касается роли веса и физической активности. Снижение массы тела и увеличение нагрузок сами по себе не гарантировали уменьшения сердечно-сосудистого риска, если уровень глюкозы так и не возвращался к норме. Это подчёркивает, что ключевым фактором остаётся именно контроль сахара в крови.

Полученные результаты смещают акцент в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт не только о борьбе с диабетом как таковым, но и о целенаправленном устранении преддиабета как самостоятельного фактора риска, влияющего на прогноз на десятилетия вперёд.