Диабет
© https://www.freepik.com
Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:40

Ремиссия преддиабета — ваш щит от больницы: риск госпитализации сокращается на 60%

Ремиссия преддиабета вдвое сокращает риск госпитализации с сердечной недостаточностью — The Lancet

Преддиабет долго воспринимали как "пограничное" состояние, которое важно лишь потому, что оно может перейти в диабет. Но новые долгосрочные данные показывают: возвращение сахара к норме само по себе становится мощным фактором защиты сердца — с измеримым эффектом на риски госпитализаций и смертности. Об этом сообщает журнал The Lancet Diabetes & Endocrinology, где опубликованы результаты крупных исследований, проведённых в США и Китае.

Десятилетия наблюдений и заметный эффект для сердца

Участников наблюдали на протяжении 20-30 лет, оценивая, как меняется их здоровье в зависимости от динамики уровня глюкозы. Исследователи сравнили людей, у которых преддиабет остался, с теми, кто добился ремиссии — то есть нормализации показателей сахара в крови. В результате выяснилось, что у пациентов, вернувшихся к нормальному уровню глюкозы, вероятность умереть от болезней сердца или быть госпитализированным с сердечной недостаточностью снижается на 50-60%.

В публикации также отмечается, что ремиссия преддиабета связана с уменьшением рисков инфаркта и инсульта. То есть эффект касается не только "мягких" исходов, а затрагивает тяжёлые сердечно-сосудистые события. Таким образом, преддиабет рассматривается как состояние, где улучшение показателей глюкозы влияет на прогноз значительно шире, чем только предотвращение диабета.

Как определяли ремиссию преддиабета

Ремиссию преддиабета в исследованиях фиксировали по нескольким критериям. Ключевым среди них назван анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c), который отражает средний уровень сахара в крови за 2-3 месяца. Именно такие показатели позволяют не опираться на разовые колебания глюкозы, а оценивать устойчивое изменение метаболического статуса.

Сама логика сравнения строилась на простой разнице: у одной группы сахар оставался повышенным, у другой — пришёл к норме. И именно у второй группы, как подчёркивается, наблюдалось наиболее выраженное снижение сердечно-сосудистых рисков. Такой подход позволил отделить эффект ремиссии преддиабета от общего фона, связанного с возрастом и длительностью наблюдения.

Почему важна именно нормализация глюкозы

Авторы подчёркивают: здоровый образ жизни остаётся важным, однако решающим фактором для долгосрочной защиты сердца становится целенаправленное снижение уровня глюкозы до нормы. В материале говорится, что этот эффект дополняет стандартные профилактические меры, которые обычно ассоциируют со снижением сердечно-сосудистых рисков. К ним отнесены контроль артериального давления и холестерина.

Тем самым вывод звучит прагматично: речь не о "общем оздоровлении" как абстракции, а о конкретном достижении метаболического результата — нормальных значений сахара. Согласно данным, именно это связано с наиболее заметным снижением вероятности неблагоприятных исходов, включая смертность от сердечных болезней и госпитализации по поводу сердечной недостаточности.

