Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:46

Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно

Вода полна хищников, и у многих из них главным оружием являются зубы. Острые, прочные и смертоносные — они помогают этим существам выживать и наводить ужас на добычу. Рассмотрим самых "зубастых" представителей подводного мира.

Акула — абсолютный чемпион

Акула — символ океанских хищников.

  • У белых и тигровых акул до 280-300 зубов в 5-6 рядов.

  • Размер зуба белой акулы может достигать 5 см.

  • Зубы обновляются всю жизнь — выпадают и вырастают новые.

  • Форма зубов — от конусов до пилы, что позволяет легко рвать плоть.

Акула не жует — она разрывает добычу на части и проглатывает кусками.

Пиранья — "бритва Амазонки"

Небольшая рыба длиной 25-35 см известна своей яростью.

  • Зубы треугольные, острые, как ножи.

  • Замыкаются в единую линию, превращаясь в лезвие.

  • Могут даже перегрызать металл.

  • Все зубы меняются сразу, а не по одному.

Обычно пираньи не трогают людей, но стая в состоянии голода способна за секунды обглодать добычу до костей.

Паку — "человеческая улыбка"

Родственник пираньи с неожиданным "оружием".

  • Зубы плоские и квадратные, похожи на человеческие.

  • Предназначены для дробления орехов и фруктов.

  • Размер — до 88 см и 25 кг.

  • Обитают в Амазонке.

Несмотря на растительный рацион, паку может откусить палец, приняв его за орех.

Щука — зубастая хищница наших рек

Классика пресноводных водоёмов.

  • Длина — до 1,5 м, вес — более 30 кг.

  • Зубы расположены даже на языке.

  • Направлены внутрь, чтобы удерживать жертву.

  • Постоянно обновляются.

Щука нападает стремительно и способна проглотить добычу почти своего размера.

Панцирная щука — "живой динозавр"

Редкий североамериканский хищник.

  • Длина тела — до 3 м, челюсти — до 45 см.

  • Зубы расположены в два ряда.

  • Тело покрыто бронеподобной чешуёй.

Её мощные челюсти напоминают аллигатора и легко справляются со скользкой рыбой.

Саблезубая мурена — стеклянные клыки

Тропический хищник с устрашающим обликом.

  • Длина зубов — до 2,5 см.

  • Зубы прозрачные, но прочные, как ножи.

  • Легко прокусывают панцири крабов и раковины.

Мурена скрывается в расщелинах и нападает молниеносно.

Большая тигровая рыба

Хищник из Конго и озёр Центральной Африки.

  • Длина — до 1,5 м, вес — до 50 кг.

  • На каждой челюсти по 8-10 мощных клыков.

  • Даже крокодилы стараются избегать встречи с ней.

Тигровая рыба — ночной охотник, способный разрывать добычу с ужасающей силой.

Каждая из этих рыб — уникальный пример эволюции. Одни вооружены тысячами зубов, другие — мощными клыками, третьи — "человеческой улыбкой". Но объединяет их одно — любой контакт с ними может стать смертельно опасным.

