Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Вода полна хищников, и у многих из них главным оружием являются зубы. Острые, прочные и смертоносные — они помогают этим существам выживать и наводить ужас на добычу. Рассмотрим самых "зубастых" представителей подводного мира.

Акула — абсолютный чемпион

Акула — символ океанских хищников.

У белых и тигровых акул до 280-300 зубов в 5-6 рядов.

Размер зуба белой акулы может достигать 5 см.

Зубы обновляются всю жизнь — выпадают и вырастают новые.

Форма зубов — от конусов до пилы, что позволяет легко рвать плоть.

Акула не жует — она разрывает добычу на части и проглатывает кусками.

Пиранья — "бритва Амазонки"

Небольшая рыба длиной 25-35 см известна своей яростью.

Зубы треугольные, острые, как ножи.

Замыкаются в единую линию, превращаясь в лезвие.

Могут даже перегрызать металл.

Все зубы меняются сразу, а не по одному.

Обычно пираньи не трогают людей, но стая в состоянии голода способна за секунды обглодать добычу до костей.

Паку — "человеческая улыбка"

Родственник пираньи с неожиданным "оружием".

Зубы плоские и квадратные, похожи на человеческие.

Предназначены для дробления орехов и фруктов.

Размер — до 88 см и 25 кг.

Обитают в Амазонке.

Несмотря на растительный рацион, паку может откусить палец, приняв его за орех.

Щука — зубастая хищница наших рек

Классика пресноводных водоёмов.

Длина — до 1,5 м, вес — более 30 кг.

Зубы расположены даже на языке.

Направлены внутрь, чтобы удерживать жертву.

Постоянно обновляются.

Щука нападает стремительно и способна проглотить добычу почти своего размера.

Панцирная щука — "живой динозавр"

Редкий североамериканский хищник.

Длина тела — до 3 м, челюсти — до 45 см.

Зубы расположены в два ряда.

Тело покрыто бронеподобной чешуёй.

Её мощные челюсти напоминают аллигатора и легко справляются со скользкой рыбой.

Саблезубая мурена — стеклянные клыки

Тропический хищник с устрашающим обликом.

Длина зубов — до 2,5 см.

Зубы прозрачные, но прочные, как ножи.

Легко прокусывают панцири крабов и раковины.

Мурена скрывается в расщелинах и нападает молниеносно.

Большая тигровая рыба

Хищник из Конго и озёр Центральной Африки.

Длина — до 1,5 м, вес — до 50 кг.

На каждой челюсти по 8-10 мощных клыков.

Даже крокодилы стараются избегать встречи с ней.

Тигровая рыба — ночной охотник, способный разрывать добычу с ужасающей силой.

Каждая из этих рыб — уникальный пример эволюции. Одни вооружены тысячами зубов, другие — мощными клыками, третьи — "человеческой улыбкой". Но объединяет их одно — любой контакт с ними может стать смертельно опасным.