Мегараптор и хищники мелового периода
Мегараптор и хищники мелового периода
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:28

Тираннозавр рвал, аллозавр крошил: новые данные о стратегии укуса хищных динозавров

Тираннозавр против аллозавра: 3D-исследование раскрыло разные стратегии убийства

Палеобиологи из Бристольского университета провели масштабное исследование, которое показало, что гигантские хищные динозавры использовали радикально разные стратегии укуса для убийства добычи и питания. Это открытие переворачивает прежние представления о том, как эти древние гиганты охотились и выживали.

Ученые пришли к выводу, что не все эти древние хищники кусались одинаково, несмотря на свои внушительные размеры, что указывает на более сложное и разнообразное поведение, чем считалось ранее.

Анализ черепов: создание трехмерных моделей и компьютерное моделирование укусов

Ученые проанализировали черепа восемнадцати различных видов плотоядных динозавров, принадлежащих к группе тероподов, и пришли к выводу, что не все эти древние хищники кусались одинаково, несмотря на свои внушительные размеры.

Исследование, проведенное Андре Роу и Эмили Рэйфилд, включало создание подробных трехмерных моделей черепов и компьютерное моделирование их укусов. Использование трехмерного моделирования позволило ученым точно оценить механические свойства черепов и смоделировать их поведение при укусе.

Тираннозавр против аллозавра: разные стратегии убийства добычи

Результаты показали, что череп знаменитого Tyrannosaurus rex был идеально приспособлен для мощного сокрушающего удара, аналогичного тому, который используют современные крокодилы. В то же время у других гигантских хищников, таких как аллозавр или гиганотозавр, челюсти были слабее, и их стратегия больше походила на нанесение рваных ран для обескровливания жертвы, что сближает их с комодскими варанами. Это открытие демонстрирует, что разные виды хищных динозавров использовали разные методы охоты и убийства добычи.

Ученых особенно интересовало, как размер динозавра соотносится с уровнем механического напряжения, испытываемого его черепом при укусе. Оказалось, что эта связь весьма сложна. Некоторые более мелкие тероподы, например, рапторекс, были способны на гораздо более сильный и нагрузочный для собственного черепа укус, чем некоторые их более крупные сородичи, такие как акрокантозавр. Это разнообразие биомеханических решений демонстрирует, что эволюция нашла множество путей к становлению гигантским двуногим хищником.

Экологические ниши: снижение конкуренции и большая специализация

Данное открытие позволяет по-новому взглянуть на древние экосистемы. Оно предполагает, что сообщества динозавров поддерживали гораздо более широкий спектр экологических ниш для гигантских хищников, чем принято считать. Разные стратегии питания снижали прямую конкуренцию между ними и способствовали большей специализации.

Интересные факты о динозаврах

Самым большим динозавром, когда-либо жившим на Земле, считается аргентинозавр, достигавший длины 30-40 метров и веса до 100 тонн.
Некоторые динозавры имели перья, и современные птицы произошли от небольших пернатых динозавров.
Массовое вымирание динозавров произошло около 66 миллионов лет назад в результате падения астероида.

В заключение, новое исследование палеобиологов из Бристольского университета раскрывает разнообразие стратегий укуса гигантских хищных динозавров и подчеркивает сложность древних экосистем. Разные виды хищников использовали разные методы охоты и убийства добычи, что позволяло им сосуществовать в одной среде обитания и избегать прямой конкуренции.

