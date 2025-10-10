Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Птица Осоед
Птица Осоед
© commons.wikimedia.org by Доктор рукиноги is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:12

В Испании нашли природное оружие против азиатских шершней

Испанские исследователи заявили, что осоеды помогают сдерживать популяцию шершней

Похоже, в Испании появился неожиданный союзник в борьбе с азиатскими шершнями — хищная птица осоед. Исследование, проведённое в 2024 году, показало, что этот насекомоядный пернатый активно нападает на гнёзда агрессивных шершней, угрожающих экосистеме Европы. Учёные надеются, что естественный хищник сможет помочь восстановить биологический баланс, нарушенный этим инвазивным видом.

Новый противник азиатских шершней

Азиатский шершень, или Vespa velutina, появился во Франции в начале 2000-х годов и быстро распространился по Европе. Этот крупный и агрессивный вид уничтожает пчелиные семьи, снижая урожайность и нанося вред биоразнообразию. До недавнего времени у него не было естественных врагов в Европе. Однако наблюдения в северной Испании показали, что осоед стал атаковать их гнёзда, частично разрушая колонии и питаясь личинками.

Кто такой осоед

Осоед внешне напоминает канюка, но имеет более вытянутую голову и меньшие глаза. Он питается в основном осами, пчёлами и шмелями, разыскивая их гнёзда в полях, лесах и на опушках. Несмотря на ожесточённые укусы своей добычи, эта птица хорошо защищена: её голову покрывают короткие жёсткие перья, которые действуют как броня, а маленькие ноздри не позволяют яду проникать внутрь. Учёные считают, что осоед выработал частичную устойчивость к токсинам насекомых.

Сравнение с другими хищниками

Хищник Основная добыча Особенности Эффективность против шершней
Осоед Осы, шмели, азиатские шершни Имеет защиту от укусов, атакует гнёзда Высокая
Канюк Грызуны, змеи Универсальный охотник, не трогает шершней Низкая
Сова ушастая Мелкие млекопитающие, птицы Ночная охота, не интересуется насекомыми Нулевая

Таким образом, именно осоед оказался уникально приспособленным к борьбе с этим агрессивным видом.

Как осоеды ведут охоту

Птицы выбирают момент, когда шершни наиболее уязвимы — весной, в период активной кладки, и осенью, перед зимовкой. Осоед подлетает к гнезду, разрушает его когтями и клювом, поедая личинок. В некоторых районах Испании пары осоедов атаковали до 60 гнёзд за сезон — показатель, ранее считавшийся невозможным.

Советы шаг за шагом: как помочь осоедам

  1. Сохраняйте старые деревья и кустарники, где птицы устраивают гнёзда.

  2. Не используйте пестициды, опасные для насекомоядных.

  3. Устанавливайте поилки и искусственные насесты в садах и на фермах.

  4. Сообщайте орнитологам о замеченных гнёздах осоедов — это помогает отслеживать их численность.

Эти простые действия помогают поддерживать природный контроль над популяцией шершней без применения химии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: уничтожение всех гнёзд ос, считая их вредителями.

  • Последствие: исчезновение естественных хищников, таких как осоед.

  • Альтернатива: сохранять баланс, удаляя только опасные колонии вблизи жилья, а остальные оставлять в естественной среде.

А что если осоеды исчезнут?

Если популяция осоедов сократится, азиатские шершни снова получат преимущество. Без естественного контроля они могут полностью вытеснить местные виды и нанести ущерб пчеловодству. Поэтому важно охранять места гнездования птиц и минимизировать антропогенное воздействие на их ареал.

Плюсы и минусы естественного хищничества

Плюсы Минусы
Естественное регулирование популяции шершней Невозможно полностью искоренить захватчиков
Безопасность для человека и экосистемы Ограниченная численность осоедов
Снижение потребности в химических средствах Сезонный эффект (весна-осень)

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как отличить осоеда от канюка?
У осоеда более вытянутая голова, тёмные полосы на груди и светлые крылья. Он чаще парит над полями, выискивая гнёзда насекомых.

Опасен ли осоед для пчёл?
Нет. Он не охотится на рабочих пчёл, а питается личинками, добывая их из гнёзд диких насекомых.

Можно ли искусственно привлечь осоедов?
Да, если создать подходящие условия: тихие лесные участки, отсутствие химии и наличие кормовой базы.

Мифы и правда

  • Миф: осоед уничтожает полезных пчёл.
    Правда: он поедает личинок ос и шершней, не влияя на пчеловодство.

  • Миф: эта птица опасна для домашних животных.
    Правда: осоед питается исключительно насекомыми.

  • Миф: азиатских шершней можно вывести только химией.
    Правда: природные враги, такие как осоед, способны сдерживать их рост без вреда экосистеме.

Исторический контекст

Первые случаи нападений осоедов на азиатских шершней были зафиксированы лишь недавно — в 2024 году. В Азии подобные взаимодействия наблюдаются давно: местные виды осоедов уже давно контролируют шершней, не допуская их чрезмерного размножения. Европейская популяция, по-видимому, начала перенимать эту стратегию естественного баланса.

Три интересных факта

  1. Осоед способен пролетать более 5000 километров, мигрируя из Африки в Европу и обратно.

  2. Его клюв идеально приспособлен к выковыриванию личинок из сот.

  3. Птенцы осоедов питаются исключительно насекомыми — ни одной капли мяса.

Возможно, именно такие скромные, но настойчивые охотники станут союзниками в борьбе с инвазивными видами и помогут сохранить биоразнообразие Европы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинолог Тзордзу: успешная прогулка с двумя собаками требует последовательности и терпения вчера в 19:11
Два поводка — ноль контроля? Вот как прогулка с собаками из хаоса превратить в синхронность

Совместная прогулка двух собак требует терпения и системы. Разбираемся, как выгуливать питомцев вместе безопасно, не превращая прогулку в борьбу.

Читать полностью » Ветеринар Панопулу: кошки узнают котят по запаху, но со временем забывают их вчера в 18:12
Мать-кошка ищет котят после разлуки — и вот что она на самом деле чувствует

Многие задаются вопросом, помнят ли кошки своих котят после расставания. Разбираемся, как работает память у животных и что происходит с материнским инстинктом после отлучения.

Читать полностью » Биолог Ангелики Макри объяснил, как животные видят в темноте вчера в 17:08
Вот кто видит в темноте лучше кошки: семь животных с ночными суперспособностями

Некоторые животные видят ночью почти как днём. Разбираемся, кто из них обладает лучшим ночным зрением и как природа создала идеальные глаза для темноты.

Читать полностью » Пластиковые миски провоцируют появление прыщей у кошек вчера в 16:34
Кот чешется и покрывается чёрными точками? Ваша ошибка может стоить ему здоровья

Прыщи у кошек — не миф. Почему они появляются, чем опасны и как помочь питомцу без вреда для кожи — рассказываем в простых шагах.

Читать полностью » Подъём кошек за холку приводит к травмам вчера в 16:28
Осторожно: этот привычный способ удержать кошку может стоить ей здоровья

Почему взрослую кошку нельзя брать за шкирку и чем это опасно? Разбираем физические и психологические последствия такого обращения и безопасные альтернативы.

Читать полностью » У 70% брахицефальных собак диагностируют проблемы с глазами вчера в 15:51
Эти складки на морде собаки могут стоить ему зрения — что скрывают ветеринары

Какие собаки чаще сталкиваются с болезнями глаз? Разбираем породы, строение морды которых повышает риск воспалений, травм и сухости глаз.

Читать полностью » 40% травм у собак приходится на коленные суставы вчера в 15:27
Почему ваша активная собака внезапно прихрамывает: 5 скрытых причин, о которых вы не догадываетесь

Почему у собак рвутся связки и как этого избежать? Простые правила профилактики, признаки травмы и советы ветеринаров по первой помощи.

Читать полностью » Стерилизованные животные живут в среднем на 2-3 года дольше вчера в 14:54
Эти ошибки в кормлении убивают ваших питомцев: проверьте, не делаете ли вы их

Стерилизация, сухой корм и паразиты — вокруг ухода за питомцами немало мифов. Разбираем главные стереотипы, которые мешают заботиться о кошках и собаках правильно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
"Автостат": более половины автомобилей, ввозимых из Японии, старше семи лет
Красота и здоровье
Врач Осипов предупредил: вирус Коксаки может вызвать миокардит и менингит
Наука
Профессор Калифорнийского университета: Wi-Fi может измерять пульс человека
Еда
Gambero Rosso: в Неаполе представили новый вариант запечённого риса без томатов
Спорт и фитнес
Фитнес-тренеры объяснили, как правильно выполнять жим и разведение гантелей для груди
Авто и мото
NHTSA начала расследование после аварий с Tesla FSD в США
Спорт и фитнес
Комплекс упражнений со стульями для укрепления корпуса и ягодиц
Культура и шоу-бизнес
Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet