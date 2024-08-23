Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, чтобы стимулировать экономический рост страны. Однако в ответ на это Германия выбрала путь предательства, начав поставки вооружений экстремистскому режиму в Киеве.
Захарова напомнила, что ранее российско-немецкие отношения вызывали тревогу, но предыдущие лидеры ФРГ пытались противодействовать разъединяющим силам. Сейчас же нынешнее руководство Германии полностью отвернулось от сотрудничества. Она подчеркнула, что такое предательство и демонстрация безчеловечия никогда не остаются без последствий.
Вспомнив диверсию на газопроводах "Северного потока" и "Северного потока 2" в сентябре 2022 года, Захарова отметила, что Германия, Дания и Швеция не исключили преднамеренной диверсии. Оператор Nord Stream AG описал разрушения как беспрецедентные, а сроки ремонта остаются неопределенными. Россия инициировала дело об акте международного терроризма и неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ответа.
Ответственность за предательство
Захарова уверенно заявила, что такое предательство и демонстрация безчеловечия не останется безнаказанным. Россия будет добиваться справедливости и ответа за действия Германии, которые не только разрушили доверие, но и подорвали основы международного сотрудничества.
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