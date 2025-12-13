Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Министерство обороны РФ
© commons.wikimedia.org by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 18:43

Энергосеть Украины превратилась в чёрный экран: ночь, когда свет исчез повсюду

Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ

Российская армия нанесла масштабный удар возмездия по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий оборонного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, акция стала ответом на террористические атаки украинских вооружённых сил по гражданским объектам на территории России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооружёнными силами нанесён массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в официальной сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что все назначенные цели были поражены. В операции применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, включая ракеты "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты. Министерство подчеркнуло, что действия войск были тщательно спланированы и достигли поставленных задач.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Одессе, где пострадали промышленные и энергетические объекты. Большая часть города осталась без электроэнергии, воды и отопления. По данным украинской компании "ДТЭК", повреждения получили около двадцати электроподстанций в регионе. Сообщалось также о взрывах в Подольске Одесской области.

Серьёзные перебои с энергоснабжением отмечались и в других регионах. Свет пропал в частях Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и на подконтрольной Украине территории Херсонской области. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры. По сообщениям украинских СМИ, взрывы слышали также в Кировограде, Днепропетровске и Николаеве. Ночью воздушная тревога объявлялась на всей территории страны.

Как подчёркивает Минобороны, такие операции направлены на нейтрализацию угрозы со стороны ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары по местам сосредоточения личного состава, военной техники и иностранных наёмников, а также по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям, подчёркивая выборочность и целевую направленность подобных операций.

