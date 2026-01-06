Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
золотые слитки
золотые слитки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:11

Разведка сработала на отлично: новые запасы золота в России перекрыли годовую добычу

Прирост запасов золота в России превысил годовую добычу — Казанов

Россия начала воспроизводить запасы драгоценных металлов темпами, которые опережают уровень добычи, и это касается сразу нескольких ключевых позиций сырьевой базы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью руководителя Роснедр Олега Казанова. По его словам, страна выходит на устойчивую модель прироста запасов, при которой новые разведанные объёмы превышают то, что ежегодно извлекается из недр. Такая динамика воспринимается как показатель укрепления минерально-сырьевой основы и сохранения стратегических ресурсов.

В Роснедрах отмечают, что подобный баланс формируется благодаря работе по пополнению запасов и оценке новых участков. Наиболее наглядная картина складывается по золоту и серебру — металлам, которые остаются ключевыми для отрасли как с экономической, так и с инвестиционной точки зрения. Казанов подчёркивает, что речь идёт не о разовом успехе, а о системной тенденции.

Золото: прирост запасов выше добычи

По данным Роснедр, по золоту Россия приближается к воспроизводству запасов относительно объёмов добычи. Олег Казанов сообщил, что зафиксирован прирост в 542 тонны запасов. Для сравнения, добыча золота в 2024 году составила 477,6 тонны. Таким образом, новые запасы перекрывают годовой объём извлечения, что позволяет удерживать ресурсную базу на уровне, достаточном для дальнейшей работы отрасли.

"По золоту, например, прирастили 542 тонны запасов, для сравнения добыча в 2024 году была 477,6 тонны", — сказал руководитель Роснедр Олег Казанов.

В ведомстве подчёркивают, что именно такие показатели рассматриваются как ориентир: когда страна не только добывает, но и компенсирует добычу приростом подтверждённых запасов. Это снижает риски истощения месторождений и обеспечивает долгосрочную устойчивость.

Серебро: двукратное превышение прироста над добычей

Схожая ситуация фиксируется и по серебру, где прирост запасов выглядит ещё более заметным по сравнению с добычей. По словам Казанова, показатель составил 4,4 тысячи тонн запасов при добыче 2,4 тысячи тонн. Такая разница означает, что восстановление сырьевой базы происходит с существенным опережением текущего производства.

Эксперт отметил, что подобная динамика воспринимается как подтверждение общего тренда на укрепление минерально-сырьевой базы. Рост запасов в серебре важен не только для добывающего сектора, но и для промышленности, где металл используется в разных производственных цепочках. При этом сами показатели подчёркивают, что работа по разведке и оценке запасов сохраняет высокую результативность.

Что говорят о динамике за 2024 год

Олег Казанов в интервью резюмировал, что Россия "восстанавливает сырьевую базу опережающими темпами". Такой вывод подкрепляется и данными, ранее озвученными в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). Там сообщали, что прирост запасов золота по итогам 2024 года составил почти 900 тонн, а серебра — 2,8 тысячи тонн.

Эти показатели демонстрируют, что итоговая картина может отличаться в зависимости от методологии подсчёта и отчётных периодов, однако общий вектор остаётся единым. Власти фиксируют рост запасов и связывают его с развитием геологоразведки и расширением оценки перспективных участков. Для отрасли это означает сохранение базы для будущей добычи, а для экономики — поддержание долгосрочного потенциала сырьевого сектора.

