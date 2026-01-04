Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:20

Драгметаллы перегреты: почему аналитики не советуют долгосрочные вложения

Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов

Резкий рост цен на драгоценные металлы заставляет инвесторов задуматься о целесообразности таких вложений, однако текущая рыночная ситуация делает золото и серебро скорее инструментами для спекуляций, чем для долгосрочных стратегий. При этом оценки экспертов по-прежнему расходятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии аналитиков финансового рынка.

На фоне высокой волатильности драгметаллы демонстрируют признаки перегрева, что повышает риски коррекций и требует осторожного подхода при формировании инвестиционного портфеля.

Золото и серебро в зоне перекупленности

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, оба ключевых драгоценных металла в настоящий момент находятся в состоянии технической перекупленности. Это означает, что цены выросли быстрее, чем фундаментальные факторы, и рынок становится уязвимым к резким движениям.

"С точки зрения долгосрочных вложений рекомендовать драгметаллы сложно, так как оба актива технически перекуплены", — сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

По его словам, по золоту сохраняются риски ценовой коррекции. Они связаны со снижением спекулятивного спроса, поскольку соотношение потенциальной прибыли и рисков меняется не в пользу инвесторов. При этом Смирнов отмечает, что пространство для дальнейшего роста котировок пока полностью не исчерпано.

Риски коррекций и стратегия трейдинга

Серебро, как и золото, с технической точки зрения также находится в зоне перекупленности. В такой ситуации участники рынка склонны оперативно фиксировать прибыль, что повышает вероятность стремительных нисходящих коррекций и перехода цен в боковой диапазон.

По словам эксперта, именно поэтому инвестиции в золото и серебро сейчас чаще рассматриваются в контексте активного трейдинга, а не долгосрочного хранения. Высокая волатильность и наличие выраженного тренда позволяют использовать краткосрочные стратегии, в том числе с применением кредитных плеч, однако такой подход подходит далеко не всем инвесторам.

Альтернативный взгляд на роль золота

В то же время не все аналитики считают, что драгметаллы стоит исключать из инвестиционных стратегий. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указывает на важность золота как элемента диверсификации.

По его мнению, физическое золото помогает сбалансировать портфель и снизить общие риски. Традиционно доля таких активов может достигать до 10% от портфеля, а дополнением служат инструменты "бумажного" золота — обезличенные металлические счета, ETF, фьючерсы, облигации и производные инструменты.

Таким образом, эксперты сходятся в одном: драгметаллы остаются значимым элементом финансового рынка, однако подход к ним должен учитывать текущую фазу ценового цикла и индивидуальные цели инвестора.

