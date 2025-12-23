Прецедент в Иванове: судебное решение разрушает сеть экстремистских организаций по всему миру

Судебная коллегия по административным делам Ивановского областного суда апелляционным определением окончательно запретила деятельность неформального объединения, членами которого являются гражданин Латвии, гражданка Украины и несколько юридических лиц. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, пишет ТАСС.

"Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Ивановского областного суда оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности запрещена деятельность объединения", — говорится в сообщении.

Состав объединения

В объединение входили следующие участники: гражданин Латвии, гражданка Украины, а также несколько юридических лиц, в том числе: ООО "Рижский хлеб", зарегистрированное в Чернигове (Украина), ООО "Хлебный гурман", зарегистрированное в Киеве (Украина), ООО Lielezers, зарегистрированное в Лимбажах (Латвия), и Фонд Ziedot. lv, зарегистрированный в Риге (Латвия).

Внесение в перечень запрещенных организаций

Решение суда является основанием для внесения этих организаций в перечень общественных и религиозных объединений, чья деятельность на территории России запрещена. В связи с этим, в доход Российской Федерации обращены 50% долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, что также является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения в ЕГРЮЛ.

Запрещенный контент и блокировка сайта

В пресс-службе добавили, что информация, размещенная на интернет-сайте фонда Ziedot.lv*, (признана запрещенной для распространения на территории России). Это решение стало основанием для включения указанного сайта в единый реестр запрещенных ресурсов Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.