Молоток судьи
Молоток судьи
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Прецедент в Иванове: судебное решение разрушает сеть экстремистских организаций по всему миру

Ивановский областной суд оставил в силе запрет на деятельность экстремистского объединения — пресс-служба

Судебная коллегия по административным делам Ивановского областного суда апелляционным определением окончательно запретила деятельность неформального объединения, членами которого являются гражданин Латвии, гражданка Украины и несколько юридических лиц. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, пишет ТАСС.

"Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Ивановского областного суда оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности запрещена деятельность объединения", — говорится в сообщении.

Состав объединения

В объединение входили следующие участники: гражданин Латвии, гражданка Украины, а также несколько юридических лиц, в том числе: ООО "Рижский хлеб", зарегистрированное в Чернигове (Украина), ООО "Хлебный гурман", зарегистрированное в Киеве (Украина), ООО Lielezers, зарегистрированное в Лимбажах (Латвия), и Фонд Ziedot. lv, зарегистрированный в Риге (Латвия).

Внесение в перечень запрещенных организаций

Решение суда является основанием для внесения этих организаций в перечень общественных и религиозных объединений, чья деятельность на территории России запрещена. В связи с этим, в доход Российской Федерации обращены 50% долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, что также является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения в ЕГРЮЛ.

Запрещенный контент и блокировка сайта

В пресс-службе добавили, что информация, размещенная на интернет-сайте фонда Ziedot.lv*, (признана запрещенной для распространения на территории России). Это решение стало основанием для включения указанного сайта в единый реестр запрещенных ресурсов Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

