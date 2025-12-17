Неожиданное поворот в судебной системе: как решение по делу Ларисы Долиной затронет будущее правоприменения

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной может стать важным прецедентом для правоприменения в аналогичных делах, заявила в беседе с Pravda.Ru доктор юридических наук, профессор и заслуженный адвокат России Людмила Айвар. Она отметила, что это дело стало одним из немногих, дошедших до Верховного суда, и его решение может повлиять на подход к таким спорам, хотя, по словам эксперта, не станет обязательным для других судов, так как в России не существует системы судебных прецедентов.

Влияние решения Верховного суда

Ранее РБК сообщило, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменяла решения нижестоящих судов и отказала Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье. Людмила Айвар пояснила, что хотя дело Долиной имеет прецедентный характер, его решение не будет автоматически основанием для пересмотра аналогичных дел.

"То, что дело Долиной дошло до Верховного суда, и Верховный суд принял такое решение, показывает, что нижестоящие суды ошиблись с точки зрения принятия решения. Это может служить основной точкой о правоприменении Верховным судом такого рода законодательства", — объяснила Айвар.

Она добавила, что если Верховный суд примет постановление или обзор судебной практики по этому делу, то такие акты будут правоприменяющими для данной категории дел.

Прецедентность и влияние на будущие споры

Айвар также подчеркнула, что каждое дело уникально, и решение по делу Долиной не приведет к пересмотру всех аналогичных процессов. Однако, по её словам, формулировки, которые будут использованы в решении Верховного суда, могут оказать влияние на подход судов при рассмотрении таких споров в будущем.

"Все будет зависеть от того, какие формулировки Верховный суд заложит в свое решение, ведь нижестоящие суды, как правило, ориентируются на позицию высшей судебной инстанции", — сказала она.

Кроме того, адвокат отметила, что дело Ларисы Долиной привлекло повышенное внимание общественности именно из-за известности истца. В то время как аналогичные дела с участием обычных граждан часто остаются незамеченными, публичность этого дела сделала его важным индикатором принципов правоприменения в подобных ситуациях.