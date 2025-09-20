Газировка, которая обещает здоровье кишечнику: тренд или реальная польза

Газированные напитки с добавлением пребиотической клетчатки уже несколько лет набирают популярность: их позиционируют как помощников для кишечника и более здоровую альтернативу обычной газировке. Сегодня такие бренды, как Poppi и Olipop, можно встретить не только в магазинах здорового питания. А совсем недавно к тренду подключились и гиганты индустрии: в феврале 2025 года Coca-Cola запустила Simply Pop, а в марте PepsiCo приобрела Poppi за 1,95 миллиарда долларов.

Что такое пребиотическая сода

Главный аргумент производителей — наличие растворимой клетчатки. Она не усваивается в тонком кишечнике, а доходит до толстого, где превращается в гелеобразное вещество и служит пищей для полезных бактерий.

"Здоровый кишечник связан с более крепким физическим и ментальным здоровьем", — сказала диетолог Саманта Кассетти.

Почему это лучше, чем обычная газировка

В отличие от классической колы или пепси, в которых около 40 г сахара на банку, пребиотические напитки содержат значительно меньше. У Poppi — около 5 г, у Olipop — 2-5 г, у Simply Pop — 10 г (причём это сахар из фруктового сока, а не добавленный).

Дополнительный плюс — клетчатка. Международная ассоциация пробиотиков и пребиотиков рекомендует около 5 г пребиотиков в день. Для сравнения: в одной банке Olipop их 9 г, в Simply Pop — 6 г. Poppi же содержит лишь 2-3 г, из-за чего против бренда даже подавали иск, обвиняя в преувеличении пользы.

"Короткоцепочечные жирные кислоты, которые образуются при ферментации пребиотиков, укрепляют кишечный барьер и защищают от патогенов", — сказала диетолог Эми Браганини.

Минусы и ограничения

Несмотря на все плюсы, пребиотическая сода не заменяет полноценные продукты. В отличие от овощей, фруктов и цельных злаков, в ней только один-два вида клетчатки, лишённые комплекса витаминов и минералов.

"Трудно утверждать, что выделенный изолированный вид клетчатки даст тот же эффект, что и цельные продукты. В природе разные виды работают синергично", — сказала Саманта Кассетти.

Кроме того, некоторые виды пребиотиков, например инулин, быстро ферментируются в кишечнике и могут вызывать вздутие и газообразование. У разных людей переносимость отличается и зависит от состава микробиоты. По словам Лорен Манакер, у некоторых больше проблем вызывает инулин из цикория, а у других — нет.

Как правильно включать в рацион

Эксперты советуют относиться к пребиотическим напиткам как к дополнению, а не к основному источнику клетчатки. Важно пить их постепенно — начинать с половины банки, особенно если у вас чувствительный ЖКТ.

"Клетчатка "жаждет” воды", — сказала Саманта Кассетти, поясняя, что при увеличении её потребления нужно больше пить.

Лучше всего сочетать пребиотическую соду с цельными продуктами: добавлять в рацион больше фруктов, овощей, бобовых и цельных злаков. Даже небольшие шаги — лишний фрукт несколько раз в неделю или горсть нута в салат — помогут увеличить норму клетчатки без лишнего стресса для организма.

Итог

Пребиотическая газировка действительно может быть полезнее обычной: меньше сахара, больше клетчатки и поддержка микробиоты. Но полностью заменить овощи и фрукты она не способна.