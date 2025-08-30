Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:58

Побеждая судьбу: как ранняя терапия рисдипламом меняет жизнь детей с СМА

Лечение рисдипламом демонстрирует повышение выживаемости моторных нейронов при СМА

Что, если начать лечение тяжёлого генетического заболевания ещё до того, как проявятся его первые признаки? Новое исследование даёт надежду семьям, столкнувшимся с диагнозом спинальной мышечной атрофии (СМА). Учёные из 12 стран провели пилотные испытания, в которых младенцы получали терапию до возникновения симптомов — и результаты впечатляют.

Что такое спинальная мышечная атрофия?

СМА — это серьёзное прогрессирующее заболевание, при котором гибнут двигательные нейроны. Причина — в отсутствии работоспособного гена SMN1 и недостаточном количестве копий гена SMN2. От числа копий зависит тяжесть болезни:

  • при 2 копиях SMN2 симптомы проявляются рано, часто до 1,5 лет.
  • дети с таким вариантом без лечения не смогут сидеть, им потребуется поддержка дыхания и питания.

Без терапии многие не доживают до двух лет.

Рисдиплам: препарат, который меняет ситуацию

Рисдиплам — низкомолекулярное лекарство, которое принимают внутрь. Оно влияет на сплайсинг гена SMN2, повышая выработку белка SMN. Обычно его назначают после появления симптомов, но учёные решили проверить: что, если начать раньше?

Под руководством Ричарда Финкеля из детской больницы Сент-Джуд и при поддержке Hoffmann-La Roche было проведено открытое исследование второй фазы под названием RAINBOWFISH. В нём участвовали 26 младенцев с подтверждённой СМА, но без симптомов на момент рождения. Им начали давать рисдиплам в возрасте от 1 до 42 дней.

Результаты: больше движения, больше надежды

Через 12 месяцев терапии:

  • 81% детей могли сидеть без поддержки.
  • 54% стояли самостоятельно.
  • 42% начали ходить.

Через 24 месяца:

  • никто из оставшихся 23 участников не умер и не потребовал ИВЛ или зондового питания.
  • 91% сидели и ходили самостоятельно.
  • у 12 из 18 детей с тремя и более копиями гена развитие соответствовало норме.

Побочные эффекты были зафиксированы у 7 детей, но все случаи — лёгкие.

"Функциональные исходы и выживаемость через 12 и 24 месяца были значительно лучше, чем у детей без лечения или при позднем начале терапии", — отмечают авторы.

Хотя исследование нерандомизированное и требует дальнейших контролируемых испытаний, уже сейчас ясно: раннее назначение рисдиплама способно кардинально изменить прогноз при СМА.

