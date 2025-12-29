Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка работает дома перед праздником
Девушка работает дома перед праздником
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Советы и рекомендации
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 15:58

Работа перед Новым годом превращается в пытку — но есть способ включиться за полчаса

Ограничение гаджетов повысило концентрацию перед Новым годом — Кольцова психолог

В последние рабочие дни года сосредоточиться на задачах становится особенно трудно: мысли всё чаще уходят к праздникам, а мотивация заметно снижается. Психологи считают такое состояние естественным, но предупреждают, что при правильном подходе рабочий ритм всё же можно сохранить. Об этом сообщает издание news.ru.

Минимум отвлекающих факторов

Психолог Екатерина Кольцова рекомендует в предновогодний период максимально сократить использование гаджетов, не связанных напрямую с рабочими задачами. По её словам, постоянные уведомления и переключение между приложениями мешают сосредоточиться и увеличивают утомляемость. В первую очередь стоит отключить оповещения в мессенджерах и закрыть лишние вкладки в браузере.

Эксперт подчёркивает, что человеку сложнее всего не выполнить задачу, а именно включиться в работу. Поэтому важно создать условия, при которых ничто не будет отвлекать внимание хотя бы в течение короткого, но продуктивного отрезка времени.

Как справляться с коллегами и прокрастинацией

Отдельную проблему в преддверии праздников представляет активное общение в офисе. По словам Кольцовой, в это время особенно трудно отказаться от разговоров с коллегами и предложений сделать перерыв. Она советует чётко обозначать границы и прямо говорить: "У меня важная задача, поговорим примерно через 30 минут". Такой подход позволяет сохранить рабочий фокус и при этом не создавать конфликтных ситуаций.

Для дополнительной мотивации психолог предлагает использовать систему поощрений. Небольшой подарок или приятное занятие после завершения задачи может стать эффективным стимулом и помочь довести дела до конца.

Нормальная усталость и восстановление

Кольцова отмечает, что снижение мотивации в последние рабочие дни перед Новым годом — явление закономерное. Главное, по её словам, не бороться с этим состоянием, а научиться вовремя концентрироваться и распределять силы. Краткие периоды сосредоточенной работы часто оказываются более эффективными, чем попытки работать в постоянном напряжении.

Ранее психолог Наталья Водопьянова также подчёркивала важность полноценного отдыха. По её мнению, январские выходные лучше посвятить любимым хобби, семейному общению и спорту. Такой формат отдыха помогает эмоционально восстановиться, навести порядок в мыслях и избавиться от усталости, накопленной за год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холод инструмента сохраняет однородность яичного белка при нанесении — ТУТ Новости 29.11.2025 в 9:51
Положила кисть в морозилку на полчаса — и слоёное тесто перестало плыть: теперь делаю так всегда

Как обычная кулинарная кисть, отправленная в морозилку, может изменить качество теста, масла и белковой глазури? Разбираемся, почему этот приём делает домашнюю выпечку похожей на профессиональную.

Читать полностью » Натуральные средства из цитрусовых более безопасны для деликатных поверхностей 29.11.2025 в 9:51
Поняла, что цедра апельсина — это универсальный помощник в уборке: теперь не покупаю средства

Высушенная цитрусовая кожура может заменить часть бытовой химии: ею очищают сантехнику, ароматизируют пространство и экономят на покупках средств для дома.

Читать полностью » Метод с наволочкой экономит время и помогает избежать лишней химии 29.11.2025 в 9:51
Наволочка вместо щётки для трудных мест — теперь пыль не оседает за шкафами и под диваном

Обычная наволочка может стать незаменимым инструментом для уборки. Как простая ткань помогает проникнуть туда, где бессилен пылесос, и почему метод работает лучше привычных тряпок?

Читать полностью » Молоты с магнитной рукояткой предотвращают потерю крепежа в труднодоступных местах 29.11.2025 в 9:51
Больше не наклоняюсь к полу за каждым гвоздем — мой новый инструмент с магнитной фиксацией

Простой магнит способен кардинально преобразить процесс ремонта: гвозди всегда под рукой, руки свободны, а работа становится безопаснее и быстрее.

Читать полностью » HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме 01.11.2025 в 14:34
Сопроводительное письмо решает судьбу резюме: три абзаца, которые кадровики читают до конца

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, как правильно оформить сопроводительное письмо к резюме.

Читать полностью » Аналитик Моженков: специальные приложения помогут прекратить поток спам-звонков 15.10.2025 в 17:55
Телефон горит от звонков — этот способ выключает спам одним кликом

Аналитик Николай Моженков в беседе с NewsInfo советует жаловаться в надзорные органы в случае нарушения антиспамового законодательства.

Читать полностью » Логопед Елена Мельникова: исправить дефекты речи можно в любом возрасте 09.10.2025 в 18:52
Слова снова звучат чётко: вот как тренировки пробуждают речь

Даже во взрослом возрасте можно исправить дефекты речи. Логопед Елена Мельникова рассказала Pravda. Ru, с чего начать и как работает нейропластичность мозга.

Читать полностью » Анна Хуруджи: финансовое воспитание ребенка нужно начинать с шести лет 09.10.2025 в 18:06
Разговоры о деньгах меняют характер ребёнка: вот почему молчание обходится дороже

С какого возраста стоит говорить с детьми о деньгах и как объяснить ценность труда и накоплений — советы эксперта MoneyTimes.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц
Туризм
Шанлыурфа в Турции объединяет Балыклыгёль и пещеру Ибрагима в одном квартале — CNN Travel
Авто и мото
Планирование маршрута повышает безопасность на дороге — автоэксперт
Мир
Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV
Общество
Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Наука
Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science
Спорт и фитнес
С возрастом снижается скорость обмена веществ — эндокринологи
Россия
Проект о контроле доступа детей к соцсетям внесли в Госдуму — правительство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet