Работа перед Новым годом превращается в пытку — но есть способ включиться за полчаса

В последние рабочие дни года сосредоточиться на задачах становится особенно трудно: мысли всё чаще уходят к праздникам, а мотивация заметно снижается. Психологи считают такое состояние естественным, но предупреждают, что при правильном подходе рабочий ритм всё же можно сохранить. Об этом сообщает издание news.ru.

Минимум отвлекающих факторов

Психолог Екатерина Кольцова рекомендует в предновогодний период максимально сократить использование гаджетов, не связанных напрямую с рабочими задачами. По её словам, постоянные уведомления и переключение между приложениями мешают сосредоточиться и увеличивают утомляемость. В первую очередь стоит отключить оповещения в мессенджерах и закрыть лишние вкладки в браузере.

Эксперт подчёркивает, что человеку сложнее всего не выполнить задачу, а именно включиться в работу. Поэтому важно создать условия, при которых ничто не будет отвлекать внимание хотя бы в течение короткого, но продуктивного отрезка времени.

Как справляться с коллегами и прокрастинацией

Отдельную проблему в преддверии праздников представляет активное общение в офисе. По словам Кольцовой, в это время особенно трудно отказаться от разговоров с коллегами и предложений сделать перерыв. Она советует чётко обозначать границы и прямо говорить: "У меня важная задача, поговорим примерно через 30 минут". Такой подход позволяет сохранить рабочий фокус и при этом не создавать конфликтных ситуаций.

Для дополнительной мотивации психолог предлагает использовать систему поощрений. Небольшой подарок или приятное занятие после завершения задачи может стать эффективным стимулом и помочь довести дела до конца.

Нормальная усталость и восстановление

Кольцова отмечает, что снижение мотивации в последние рабочие дни перед Новым годом — явление закономерное. Главное, по её словам, не бороться с этим состоянием, а научиться вовремя концентрироваться и распределять силы. Краткие периоды сосредоточенной работы часто оказываются более эффективными, чем попытки работать в постоянном напряжении.

Ранее психолог Наталья Водопьянова также подчёркивала важность полноценного отдыха. По её мнению, январские выходные лучше посвятить любимым хобби, семейному общению и спорту. Такой формат отдыха помогает эмоционально восстановиться, навести порядок в мыслях и избавиться от усталости, накопленной за год.