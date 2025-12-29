Финиш года как испытание: почему желание всё контролировать бьёт по нервам

Стремление встретить Новый год "без хвостов" и с идеальным порядком в делах часто оборачивается не радостью, а нарастающей тревогой. Давление собственных ожиданий и жесткие требования к себе способны подорвать эмоциональное состояние сильнее, чем внешние обстоятельства. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, обратив внимание на природу предновогоднего напряжения, сообщает издание MosTimes.

Максимализм как источник тревоги

По словам специалиста, установка на обязательное завершение всех задач к определенной дате формирует устойчивое тревожное состояние. Человек начинает оценивать себя исключительно через призму выполненного долга и соответствия неким внутренним стандартам, которые зачастую завышены и плохо соотносятся с реальностью.

В результате любое отклонение от намеченного плана воспринимается как личная неудача. Это усиливает внутреннее напряжение и постепенно искажает ощущение собственной ценности, подменяя его постоянным самоконтролем и самокритикой.

"Философски надо смотреть на жизнь, уйти от идеализации и максимализма. Мир устроен по другим законам. Нет ничего идеального, особенно если брать человеческую природу и то, что мы можем. Мы можем приближаться к идеалу так, как мы его видим", — отметила клинический психолог Марианна Абравитова.

Право на незавершенность и ошибки

Эксперт подчеркнула, что отказ от максимализма не означает безответственность. Речь идет о признании реальных человеческих возможностей и разрешении себе быть несовершенным. По ее словам, умение принимать незавершенность и ошибки снижает уровень внутреннего давления и помогает сохранить психологическое равновесие.

Такой подход позволяет человеку оставаться в контакте с собой, не разрушая самооценку из-за несоответствия идеализированному образу. Осознанное смягчение требований к себе уменьшает тревожность и делает восприятие происходящего более устойчивым.

Когда тревога переходит в симптомы

Абравитова предупредила, что длительное пребывание в состоянии жесткого самоконтроля может иметь не только психологические, но и психосоматические последствия. Постоянное напряжение, связанное с установкой "все должно быть сделано идеально и вовремя", способно привести к более тяжелым состояниям.

По ее словам, следующим этапом после хронической тревоги могут стать панические атаки и расстройства, которые проявляются уже на уровне тела. Такие реакции часто воспринимаются как отдельные проблемы, хотя их корень лежит именно в эмоциональном перенапряжении.

"Если мы остаемся на той точке, что все должно быть завершено обязательно в срок и никак иначе, и только такими глазами мы смотрим на себя, на работу, вообще на этот мир, то я вам могу сказать, что вы себя докрутите не просто до тревоги. Здесь могут быть и панические атаки, как следующий шаг. Здесь могут быть и кожные заболевания, которые имеют под собой именно нервную природу", — подчеркнула Марианна Абравитова.

Более мягкий взгляд на себя

По мнению психолога, уход от жестких внутренних установок помогает не только снизить тревожность, но и предотвратить развитие более серьезных психологических и психосоматических проблем. Принятие того, что не все в жизни поддается полному контролю, позволяет встретить праздники в более спокойном и устойчивом состоянии.

Эксперт отмечает, что иногда отказ от стремления к идеалу становится важным шагом к сохранению психического здоровья.