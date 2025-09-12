Зонд против хаоса: спасение от межзвездного хаоса в один шаг

Представьте: объект из другой звездной системы пролетает мимо Земли, тая в себе секреты Вселенной, а мы только смотрим, как он улетает навсегда. Именно такая ситуация повторяется с межзвездными объектами, и астрономы предлагают кардинально изменить подход — заранее подготовить зонд для их изучения.

Упущенные возможности прошлого

В 2017 году Солнечную систему посетил загадочный объект Оумуамуа (1I/'Oumuamua). Его необычная форма и странное ускорение при удалении от Земли вызвали бурные дискуссии. Ученые из "Инициативы межзвездных исследований" (Initiative for Interstellar Studies) быстро разработали проект "Лира" — план погони за ним с помощью зонда. Аппарат должен был воспользоваться гравитационным маневром у Юпитера, долететь за 26 лет и прислать снимки. К сожалению, проект не удался из-за высокой стоимости, сложности и срочности.

Два года спустя пришла очередь кометы Борисова (2I/Borisov). Идею погони попытались адаптировать, но снова неудача: создание и запуск зонда требуют времени, а объект улетает слишком быстро.

Текущий вызов с 3I/ATLAS

Теперь в нашей системе — объект 3I/ATLAS. Астрономы предложили перенаправить к нему существующие межпланетные станции. Однако ни NASA, ни другие агентства не отреагировали, и некоторые возможности уже упущены.

Чтобы избежать повторения ошибок, ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (США) предлагают заранее построить специальный зонд. Они просчитали различные траектории в зависимости от пути объекта. Лучший вариант — высокоскоростной полет навстречу, который может оказаться проще многих межпланетных миссий. Если бы зонд был готов к моменту обнаружения 3I/ATLAS, его можно было бы достичь.

Исследователи отмечают: в пределах орбиты Нептуна ежегодно пролетает около 10 тысяч межзвездных объектов. Так что следующий шанс не заставит себя ждать. Это решение могло бы революционизировать наше понимание космоса, открывая двери к новым открытиям.