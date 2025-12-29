Праздники закончились, тело не простило: как интимная близость меняется на фоне похмелья

После праздничных застолий многие сталкиваются с похмельем и последствиями переедания, которые снижают общее самочувствие. Тем не менее интимная близость в такие дни возможна, если учитывать физическое состояние и выбирать щадящие варианты. Об этом сообщает издание Metro, опубликовавшее рекомендации секс-коуча Несс Купер.

Почему активные позы могут навредить

По словам специалиста, чрезмерная физическая нагрузка во время секса способна усилить симптомы похмелья — головную боль, тошноту и слабость. При этом сама интимная близость может оказывать и положительный эффект.

"Сексуальные позы, требующие слишком большого количества движений, могут усилить симптомы похмелья, но сам секс и оргазмы могут помочь облегчить некоторые из этих симптомов. Секс может активизировать гормональные и сосудистые реакции, которые помогут уменьшить боль", — поясняет Несс Купер.

Именно поэтому в таком состоянии важно минимизировать активные движения и нагрузку на организм.

Поза с минимальной нагрузкой

Для людей, которые чувствуют последствия переедания или похмелья, Купер рекомендует позу, при которой основная нагрузка снимается с корпуса и мышц. В этом варианте женщина лежит на спине, подтянув колени к груди и удерживая стопы руками, а мужчина располагается перед ней на коленях.

"Позу можно упростить, подложив подушки под женщину", — уточняет секс-коуч.

Такое положение позволяет сократить количество движений и снизить риск ухудшения самочувствия.

Дополнительные нюансы и советы

Купер отмечает, что эта поза подходит для использования вибратора с массажной палочкой, поскольку оставляет пространство для стимуляции клитора во время проникновения. При этом она указывает и на возможный минус: мужчина может чувствовать себя менее вовлеченным, так как партнерша не может активно ласкать его.

"Если у вас ничего не получается с первой попытки, вздремните. Пейте больше жидкости, пополняйте запасы электролитов и устраняйте кислотный рефлюкс, связанный с похмельем", — рекомендует Купер.

Врач также советует не переоценивать свои силы. Если близость не складывается, лучше отдохнуть.