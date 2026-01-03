Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Самая большая площадка для выгула собак в Екатеринбурге
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:28

Праздники для людей — стресс для собаки: поездка в мегаполис на Новый год может стать ошибкой

Новогодние каникулы традиционно превращают крупные города в перегруженные туристические узлы — и именно в этот период поездка с собакой может обернуться стрессом и для хозяина, и для питомца. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев считает, что в дни праздничного ажиотажа лучше выбрать более спокойный формат отдыха, особенно если речь идёт о путешествии с животным.

Почему крупный город на праздники — плохая идея

По словам Голубева, поездки в новогодние дни в целом не отличаются от путешествий в любой другой сезон, однако именно праздники становятся пиком туристической активности. Это означает больше людей в транспорте и на улицах, очереди, шум, повышенную нагрузку на инфраструктуру и меньше возможностей для спокойных прогулок. В такой атмосфере собаке сложнее адаптироваться, а у владельца возрастает риск столкнуться с ограничениями по размещению и перемещению.

Эксперт уточнил, что в условиях массового турпотока решение взять питомца в мегаполис может оказаться неудачным. При этом альтернативой он назвал варианты, где плотность людей ниже, а среда более предсказуемая и комфортная для животного.

"Путешествия в новогодние праздники не будут сильно отличаться от поездок в любой другой сезон. Учесть стоит лишь одно: праздники — это пик туристической активности. Если вы направляетесь в крупный город, возможно, брать питомца с собой — не лучшее решение. А вот загородные дома или дог-френдли глэмпинги — отличный вариант", — сказал Голубев.

Какой транспорт безопаснее и что важно подготовить заранее

Голубев отметил, что наиболее удобный способ путешествия с собакой — автомобиль, но только если питомец заранее к нему приучен. Он пояснил, что знакомить собаку с транспортом лучше ещё в щенячьем возрасте и делать это постепенно, увеличивая время поездок. Если неподготовленное животное поедет впервые, дорога может стать испытанием: собаку может укачать, она начнёт нервничать и проявлять беспокойство.

Отдельное внимание эксперт уделил безопасности в салоне. Он подчеркнул, что переноска должна быть надёжно закреплена с помощью специальных жгутов или штатных ремней безопасности.

"Важно начинать знакомство с транспортом заранее, еще в щенячьем возрасте, постепенно увеличивая время в пути. Если неподготовленная собака поедет впервые, поездка не будет комфортной ни для нее, ни для вас — питомца может укачать, он будет сильно нервничать", — пояснил Голубев.

Поездки за границу: документы и требования

Голубев напомнил, что при пересечении границы Евросоюза потребуется так называемая "евросправка". Он уточнил, что она понадобится даже в том случае, если маршрут проходит поездом в Калининград. Эксперт также подчеркнул, что перед зарубежной поездкой владельцам важно заранее изучить ветеринарно-санитарные требования страны, куда планируется путешествие, чтобы избежать проблем на контроле и по прибытию.

"Также, выезжая за границу, обязательно заранее изучите ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируете посетить", — заключил Голубев.

Такая подготовка, по мнению специалиста, должна начинаться задолго до самой даты выезда. Чем точнее владелец знает правила и условия перевозки животных, тем спокойнее пройдет дорога и тем меньше рисков для питомца и его здоровья.

