Праздник индийской культуры в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве пройдёт 15 августа

Фестиваль, посвященный культуре Индии, запланирован на 15 августа и пройдет в Москве в парке "Острова Мечты". Это событие, названное "День Индии", начнется с торжественной церемонии открытия, о чем рассказали организаторы.

Церемония открытия фестиваля намечена на 12:00 и будет отмечена поднятием национального флага Индии. Приветственное слово произнесет Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-национального центра "Сита". В 17:00 ожидается начало основной программы фестиваля, на котором выступят почетные гости, включая Сергея Черёмина, представителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Виджая Кумара Дубея, депутата нижней палаты индийского парламента, индийского политика Шашанка Дубея, а также представителей посольств Намибии, Таиланда, Боливии и других стран, к тому же, певицу Сати Казанову.

В рамках церемонии открытия участникам и гостям будут представлены картины мадхубани, искусство известное благодаря штату Бихар в Индии, которые станут символом благодарности и напоминанием о стремлении к укреплению международных и межкультурных связей. Эти произведения искусства отмечены сложными узорами и яркими цветами, что делает их уникальным подарком гостям.

Подчеркивается, что тема фестиваля в этом году - семья. Более 20 тематических зон будут организованы для посетителей, предложив разнообразные развлечения, включая танцевальные выступления и дегустацию блюд индийской кухни. Вход на фестиваль будет бесплатным для всех желающих.

Этот фестиваль, девятый по счету "День Индии", организован при поддержке правительства Москвы, столичного департамента культуры, департамента внешнеэкономических и международных связей города, а также при участии делового совета по сотрудничеству с Индией и общества "Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти".

Фото: Wikimedia Commons/ Женщина, зажигающая свечи на Фестивале огней в Индии India.jpg, AjoyDutta1997, ( лицензии Attribution-Share Alike 4.0.)