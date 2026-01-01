Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ребенок в роддоме
ребенок в роддоме
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:39

Праздник только начался — а в роддомах уже было не до тостов

В первые часы Нового года в Приморье родились четыре ребёнка - ТАСС

Новогодняя ночь в Приморском крае началась с рождения сразу нескольких детей. В первые часы наступившего года в регионе на свет появились четыре младенца, а ещё один ребёнок родился буквально за несколько минут до боя курантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Первые минуты нового года

Первым новорождённым 1 января стал мальчик, появившийся на свет во Владивостоке. Его рождение зафиксировали в родильном доме № 3 в 00:48 по местному времени. В официальном сообщении его назвали новогодним богатырём, отметив внушительные параметры малыша.

"Первый новогодний богатырь (рост 53 см, вес 4030 гр) родился во Владивостоке в роддоме № 3 в 00:48 (17:48 мск)", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.

Девочка и ещё два мальчика

Спустя час в краевом перинатальном центре Владивостока родилась девочка. Она появилась на свет в 1:47 по местному времени. По данным властей, рост ребёнка составил 48 сантиметров, а вес — 2650 граммов. Это стало вторым рождением в Приморье уже после наступления нового года.

Ещё один малыш родился в Уссурийске в 3:55. Его рост составил 55 сантиметров, вес — 3470 граммов. Таким образом, Уссурийск также вошёл в список городов, где в новогоднюю ночь появились новые жители края.

Рождение под утро и рекордная семья

Четвёртый ребёнок новогодней ночи появился под утро — в 5:30 по местному времени. Роды приняли в родильном отделении краевой клинической больницы № 1 во Владивостоке. Этот малыш стал вторым ребёнком в семье из Уссурийска, его рост составил 52 сантиметра, а вес — 3450 граммов.

В пресс-службе краевого правительства также сообщили, что новогодняя статистика пополнилась ещё одним событием. За пять минут до наступления Нового года в Уссурийске родился пятый ребёнок в одной семье, что стало особым событием для города и региона.

