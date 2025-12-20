Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Телефонный мошенник
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:24

Праздник превращают в ловушку: мошенники охотятся за картами под прикрытием государства

В преддверии новогодних праздников россиян всё чаще пытаются обмануть под видом социальной поддержки и подарков от властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, который предупредил о новой волне мошеннических схем.

Схема с "новогодними выплатами"

Юрист Иван Курбаков рассказал, что злоумышленники активно используют тему праздников и социальной помощи. Гражданам сообщают о якобы положенных новогодних выплатах для многодетных семей, "подарках" от администрации или дополнительных начислениях к пенсии.
После этого мошенники переходят к ключевому этапу — под предлогом зачисления средств требуют передать данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

"Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства", — сообщил юрист Иван Курбаков.

Почему схема работает

Эксперты отмечают, что такие предложения выглядят правдоподобно из-за традиционного роста социальных выплат и мер поддержки в конце года. Праздничная суета и ожидание дополнительных денег снижают бдительность, чем и пользуются мошенники.

Особенно уязвимыми оказываются семьи с детьми и пожилые люди, которые рассчитывают на помощь государства и могут не сразу усомниться в достоверности сообщения.

Как защитить себя

Курбаков призвал граждан проявлять максимальную осторожность при получении подобных предложений. Он подчеркнул, что официальные органы никогда не требуют по телефону или в мессенджерах сообщать реквизиты банковских карт.

Юрист также напомнил, что категорически нельзя передавать третьим лицам личные данные и коды из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником администрации или социальной службы.

