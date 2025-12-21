Праздник может закончиться в реанимации: что нельзя есть и пить вместе

Новогодний стол редко обходится без калорийных блюд и алкоголя, однако именно праздничные сочетания продуктов чаще всего становятся причиной проблем с пищеварением. Об этом сообщает Life.ru, приводя рекомендации гастроэнтеролога и эксперта лаборатории "Гемотест" Екатерины Кашух, которая объяснила, какие ошибки за столом могут обернуться серьёзной нагрузкой для организма.

Алкоголь и жирная пища

Одним из самых неблагоприятных сочетаний специалист назвала одновременное употребление алкоголя и жирных блюд. По её словам, спиртное усиливает выработку желудочного сока и одновременно замедляет переработку жиров, что приводит к тяжести и перегрузке печени.

Особенно тяжело организм переносит крепкий алкоголь в сочетании с майонезными салатами, колбасами и жареным мясом — такие комбинации могут вызвать выраженный дискомфорт уже во время застолья.

Алкоголь и сладкое

Не менее опасным, по словам врача, является сочетание спиртных напитков со сладостями. Газированные напитки и шампанское дополнительно раздражают слизистую желудка, что может привести к вздутию, болям в животе и обострению хронических заболеваний пищеварительной системы.

Такие реакции особенно вероятны у людей с гастритом, панкреатитом или повышенной чувствительностью желудка.

Риски майонезных салатов

Отдельное внимание Кашух уделила салатам с майонезом. Если такие блюда долго стоят вне холодильника, жиры и белки в их составе создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Даже при привычном вкусе риск пищевого отравления существенно возрастает уже через несколько часов хранения при комнатной температуре, подчеркнула специалист.

Как снизить нагрузку на организм

Чтобы избежать переедания, гастроэнтеролог советует начинать застолье с лёгких закусок: овощей, зелени, нежирной ветчины и сыров. Есть лучше медленно, делая паузы между блюдами и не пробуя всё сразу.

Алкоголь рекомендуется чередовать с водой — например, один бокал вина и один бокал воды, не смешивать разные напитки и не превышать одну порцию алкоголя в час. Это позволяет печени справляться с нагрузкой более эффективно. Если после праздника возникают сомнения в свежести блюд, от их употребления лучше отказаться.