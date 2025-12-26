Праздник, как всегда: почему Оливье и бутерброды с икрой — неизменные спутники новогоднего стола

Для большинства россиян традиционное новогоднее меню остается неизменным и включает в себя такие блюда, как бутерброды с красной икрой и салат "Оливье". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты совместного исследования производителя индейки "Индилайт" и бренда товаров для дома "Cozy home".

Классика новогоднего стола

Согласно данным опроса, 78% респондентов готовят на Новый год бутерброды с красной икрой, а 75% обязательно включают в меню салат "Оливье". Еще 62% участников исследования добавляют в праздничное меню различные нарезки — мясные, сырные и овощные, а также запеченное мясо.

"Новогоднее меню… остается узнаваемым и почти каноничным", — отмечается в исследовании.

Новогодние традиции: домашняя еда и украшение

Три четверти россиян предпочитают готовить на Новый год самостоятельно, рассматривая это как важную часть новогодних традиций. Лишь каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, а менее 2% празднуют в ресторане.

Для 81% опрошенных приготовление новогодних блюд — это не только процесс приготовления пищи, но и начальная точка для создания новогодней атмосферы. Также важным элементом праздника для двух третей респондентов является украшение дома.