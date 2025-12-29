Праздничный напиток с подводными камнями: что может вызвать шампанское у людей с хроническими заболеваниями

Хотя шампанское обычно считается более легким алкогольным напитком по сравнению с крепкими алкоголями, оно может представлять серьёзную опасность для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова, сообщает Газета.ru.

Шампанское и заболевания пищеварительной системы

По словам Мингазовой, даже при язвенной болезни любой алкоголь, в том числе шампанское, усиливает секрецию желудочного сока и может раздражать стенки желудка, что замедляет заживление язвы. Это повышает риск обострения заболевания.

"У пациентов с гастритом даже один бокал шампанского может вызвать обострение. При синдроме раздражённого кишечника он может спровоцировать боль и спазмы из-за газов и кислотности напитка", — предупредила врач.

Шампанское также опасно при заболеваниях кишечника, таких как не специфический язвенный колит и болезнь Крона, поскольку оно может усугубить воспаление.

Влияние на уровень сахара и другие заболевания

Высокое содержание сахара в шампанском особенно вредно для людей с диабетом и инсулинорезистентностью. Это может резко повысить уровень глюкозы в крови, что является опасным для таких пациентов.

Кроме того, шампанское противопоказано при панкреатите и желчнокаменной болезни, так как оно может раздражать поджелудочную железу и усиливать болевой синдром. Напиток также нежелателен при заболеваниях печени, почек и склонности к аллергическим реакциям.

Похмелье и мигрень

Как отметила Мингазова, шампанское с большим количеством пузырьков часто вызывает выраженное похмелье, даже у здоровых людей. Для тех, кто страдает мигренями или плохо переносит алкоголь, врачи советуют исключить шампанское из праздничного меню.