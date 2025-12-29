Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Праздничный бутерброд бьёт по здоровью: привычный способ есть икру оказался неудачным

Икра с белым хлебом и маслом перегружает печень и поджелудочную — Ольга Тарасова

Красная икра традиционно считается праздничным продуктом, однако привычный способ её употребления может нанести вред здоровью. Врач предупреждает: сочетание икры с белым хлебом и маслом создает избыточную нагрузку на организм. Об этом сообщает РИА Новости.

Почему бутерброд с икрой — не лучший выбор

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова объяснила, что классический бутерброд с икрой представляет собой крайне неудачное сочетание продуктов.

"Не намазывайте икру на белый хлеб с маслом. Это тройной удар по поджелудочной железе и печени: быстрые углеводы плюс животный жир, плюс соленый жирный продукт", — рассказала доцент Пироговского университета Ольга Тарасова.

По её словам, подобная комбинация особенно опасна при регулярном употреблении, так как одновременно нагружает пищеварительную систему сразу по нескольким направлениям.

С чем икру есть безопаснее

Врач отметила, что для организма гораздо мягче воспринимаются нейтральные продукты. Лучшей парой для икры она назвала крекеры или хлебцы из цельного зерна. Также допустимым вариантом считается половина варёного яйца или ломтик авокадо.

Кроме того, икру можно употреблять и без дополнительных продуктов — как витаминную добавку. Такой способ позволяет снизить нагрузку на поджелудочную железу и печень, сохранив при этом питательную ценность продукта.

Ограничения и меры предосторожности

Специалист подчеркнула важность контроля общего количества соли в рационе. Если в меню присутствует икра, количество соли в других блюдах следует сократить. Также Тарасова напомнила о противопоказаниях.

К ним относятся обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, гипертония II-III степени, тяжёлые заболевания почек, аллергические реакции, а также беременность, протекающая с отёками и повышенным давлением.

Отдельное внимание врач уделила качеству продукта. Она призвала приобретать икру только у проверенных поставщиков, поскольку некачественная или поддельная продукция может привести к серьёзным пищевым отравлениям.

