Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:38

Стало известно, как Марий Эл отметит свой юбилей

Марий Эл готовится к масштабному празднованию 105-летия со дня образования

Республика Марий Эл начинает подготовку к празднованию 105-летия со дня своего образования. На заседании оргкомитета под руководством главы региона Юрия Зайцева обсудили план мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате.

Он отметил, что юбилей станет важным событием для всех жителей республики, символизирующим единство, историческую память и достижения региона. Он подчеркнул, что праздник призван не только вспомнить ключевые вехи истории, но и отметить вклад каждого, кто способствует развитию Марий Эл.

В программу вошло около 50 мероприятий, включая концерт Всемарийских детских коллективов на сцене Марийского театра оперы и балета, выставку "Народы России. Большая семья — общая история" с уникальными артефактами, а также экологические акции и День Республики в "Артеке". Особое внимание уделят презентации региона в Национальном центре "Россия" в Москве, где пройдет выставка "Зимняя сказка".

Праздничные мероприятия стартуют уже 29 августа и охватят не только саму республику, но и Куйбышевский район Запорожской области, куда отправится концертная бригада. К юбилею также разработан специальный логотип и учреждена памятная медаль, выпущенная ограниченным тиражом в 105 экземпляров.

По итогам заседания утвержден окончательный план празднования, который, по словам Юрия Зайцева, достойно представит Марий Эл и подчеркнет ее культурное наследие.

