Праздничные цены под контролем: что изменится для покупателей продуктов в январе 2026 года
Торговая сеть "Глобус" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничила наценки на несколько категорий продуктов. Это решение касается таких товаров, как картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, свекла и яблоки, на которые в январе 2026 года не будут превышены наценки более 10,5%. Такое соглашение было достигнуто после того, как ФАС активно взаимодействовала с крупными торговыми сетями по вопросу ответственного ценообразования. Об этом пишет ТАСС.
Причины и контекст инициативы
ФАС продолжает усиливать контроль за ценообразованием в период повышенного спроса, особенно в праздничные дни. Ведомство призвало торговые сети воздерживаться от завышения цен на базовые продукты, что особенно актуально накануне новогодних праздников. В ответ на призыв ФАС сеть "Глобус" добровольно согласилась на ограничение торговых наценок, что, по мнению представителей службы, позволит сохранить доступность необходимых товаров для потребителей.
"ФАС напоминает о недопустимости завышения цен на продукты питания в период повышенного спроса, в том числе в период новогодних праздников", — отмечается в пресс-релизе ведомства.
Социальная ответственность торговых сетей
По мнению экспертов, действия торговых сетей, направленные на сдерживание цен, играют ключевую роль в повышении доступности продуктов в периоды повышенного спроса. Такие меры помогают стабилизировать рынок и обеспечивают более стабильную экономическую ситуацию для граждан. ФАС поддерживает социально ответственные инициативы, которые направлены на улучшение доступности востребованных товаров для всех слоев населения.
