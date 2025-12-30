Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Продуктовая корзина
Продуктовая корзина
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:33

Праздничные цены под контролем: что изменится для покупателей продуктов в январе 2026 года

Наценки на картофель, капусту и яблоки в Глобусе не превысят 10,5% — ФАС

Торговая сеть "Глобус" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничила наценки на несколько категорий продуктов. Это решение касается таких товаров, как картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, свекла и яблоки, на которые в январе 2026 года не будут превышены наценки более 10,5%. Такое соглашение было достигнуто после того, как ФАС активно взаимодействовала с крупными торговыми сетями по вопросу ответственного ценообразования. Об этом пишет ТАСС.

Причины и контекст инициативы

ФАС продолжает усиливать контроль за ценообразованием в период повышенного спроса, особенно в праздничные дни. Ведомство призвало торговые сети воздерживаться от завышения цен на базовые продукты, что особенно актуально накануне новогодних праздников. В ответ на призыв ФАС сеть "Глобус" добровольно согласилась на ограничение торговых наценок, что, по мнению представителей службы, позволит сохранить доступность необходимых товаров для потребителей.

"ФАС напоминает о недопустимости завышения цен на продукты питания в период повышенного спроса, в том числе в период новогодних праздников", — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Социальная ответственность торговых сетей

По мнению экспертов, действия торговых сетей, направленные на сдерживание цен, играют ключевую роль в повышении доступности продуктов в периоды повышенного спроса. Такие меры помогают стабилизировать рынок и обеспечивают более стабильную экономическую ситуацию для граждан. ФАС поддерживает социально ответственные инициативы, которые направлены на улучшение доступности востребованных товаров для всех слоев населения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В паспорт России с 2026 года будут добавлены отметки о браке, детях и медицинской информации — ТАСС сегодня в 7:04
Новый паспорт, новые возможности: как дополнительные отметки упростят оформление документов

С 1 января 2026 года в российском паспорте появятся новые отметки, включая идентификатор из Единого реестра населения и медицинские данные.

Читать полностью » Банки блокируют карты клиентов после перевода между собственными счетами — Известия сегодня в 7:04
Перевел деньги, и вот что случилось: почему карты часто блокируются при подозрительных операциях

В России банки начали блокировать карты при переводах между собственными счетами. Эксперты дают советы, как избежать блокировки.

Читать полностью » С 1 января 2026 года россияне могут вернуть излишне уплаченную госпошлину через сегодня в 6:17
С 2026 года возврат госпошлины станет проще: не важно, как она была оплачена

С 1 января 2026 года россияне смогут подать заявление на возврат излишне уплаченной госпошлины через портал "Госуслуги", независимо от способа оплаты.

Читать полностью » Новый законопроект позволит семьям с доходом до 20% выше прожиточного минимума получать пособие на детей — Останина сегодня в 6:17
Семьям с детьми станет легче: законопроект позволит получать пособие при доходах выше прожиточного минимума

В Госдуме предложили новый законопроект, который позволит многодетным семьям получать пособие, если их доход превышает прожиточный минимум лишь на 20%.

Читать полностью » VPN-сервисы ослабляют законодательные меры России, увеличивая доступ к заблокированным сайтам — Машаров сегодня в 6:17
Госбезопасность в опасности: почему эксперты призывают ограничить использование VPN-сервисов

В России предложили ограничить использование VPN-сервисов, аргументируя это повышенными рисками для безопасности и правопорядка.

Читать полностью » 40% россиян ожидают получение 13-й зарплаты в 2025 году, показало исследование — ТАСС сегодня в 6:01
13-я зарплата 2025 года: кто из россиян сможет её получить и сколько на самом деле можно ожидать

Около 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату в 2025 году, особенно в крупных городах и среди определённых профессий.

Читать полностью » В России утверждён новый ГОСТ для тюбинговых горок и ватрушек, регулирующий их безопасность — ТАСС сегодня в 6:01
Новый стандарт для тюбинговых горок: как ГОСТ поможет избежать несчастных случаев на зимних склонах

В России введены новые стандарты безопасности для тюбинговых горок и ватрушек, чтобы снизить риск травм и улучшить качество зимних развлечений.

Читать полностью » Искусственные ели превосходят живые по экологичности и экономичности, сообщает эксперт — ТАСС сегодня в 6:01
Живые ели теряют позиции: искусственные деревья продолжают завоевывать рынок

Доля искусственных елок на российском рынке вырастет до 80% к 2027 году, в то время как спрос на живые деревья продолжит снижаться.

Читать полностью »

Новости
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Общество
Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота
Красота и здоровье
Сильная ночная потливость может быть признаком рака — NHS
Садоводство
Конструкция скважины влияет на стабильность водоснабжения — гидрогеологи
Красота и здоровье
Антибиотики всё чаще не действуют из-за устойчивости бактерий — иммунолог Калинина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet