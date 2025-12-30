Праздничное меню без последствий: как наслаждаться новогодними блюдами без ущерба для здоровья

Новогодние праздники — это время не только для веселья, но и для серьёзных нагрузок на пищеварительную систему. В интервью ТАСС врач-диетолог Ирина Писарева поделилась, как привычные новогодние блюда могут повлиять на калорийность рациона и предложила несколько советов, чтобы избежать перегрузки организма.

Калорийность праздничных блюд

Как отметила диетолог, в традиционном новогоднем меню россиян часто встречаются такие блюда, как салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", бутерброды с красной икрой, холодец, рыбные и мясные блюда с гарниром, а также фрукты, такие как мандарины, оливки и десерты. Все эти продукты в совокупности могут значительно превышать 3 200 калорий - это на 30-60% больше, чем рекомендуемая суточная норма калорий для взрослого человека.

Диетолог советует быть особенно внимательными к калорийности, так как переедание может негативно сказаться на работе пищеварительной системы и общем самочувствии.

Рекомендации по контролю потребления

Чтобы избежать неприятных последствий и не перегрузить организм, Писарева предлагает несколько простых, но эффективных рекомендаций:

Начинайте трапезу с холодных закусок и легких салатов без калорийных соусов. Это создаст ощущение наполненности желудка и поможет избежать переедания. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Это способствует более быстрому насыщению и предотвращает перегрузку пищеварительной системы. Добавляйте свежие овощи. Они богаты клетчаткой, что помогает улучшить усвоение пищи и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться новогодними угощениями без ущерба для здоровья.