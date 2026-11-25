Структура рынка подержанных автомобилей в России проходит через фазу структурной перемены: левый руль, традиционно доминировавший в импорте, уступает позиции правому. По данным аналитика Сергея Целикова, за январь-октябрь 2026 года в страну ввезли 368,4 тыс. легковых машин с пробегом старше трёх лет. Хотя общий объём снизился примерно на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 года, внутри этого показателя произошло смещение акцентов. Импорт праворульных автомобилей вырос на 19,2%, тогда как поставки леворульных сократились на 24,8%.

Япония остаётся основным источником правого руля, обеспечив 218,2 тыс. единиц за десять месяцев. В этой категории чётко прослеживается приверженность конкретным японским брендам: Toyota занимает 33,2% рынка, Honda — 29,6%. Заметным является присутствие Suzuki (9,3%) и Mazda (5,3%), тогда как доля европейской Volkswagen составляет 3,9%. Такой расклад отражает устойчивый спрос на компактные и экономичные модели, которые исторически сильны в японском внутреннем рынке.

В сегменте леворульных машин ситуация иная. Ввоз составил 150,2 тыс. штук, при этом лидирующие позиции закрепляются за европейскими и корейскими марками. Volkswagen удерживает первое место с долей 20%, за ним следуют Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%). Снижение объёмов в этой категории на почти четверть свидетельствует об изменении логистических или ценовых условий поставки из традиционно близких рынков, таких как Южная Корея и Белоруссия, откуда, по наблюдениям Целикова, импорт также существенно упал.

Параллельно продолжается рост поставок подержанных автомобилей из Китая, что формирует третий полюс в структуре рынка. Аналитик прогнозирует, что итоговое снижение импорта за весь 2026 год будет более выраженным, чем за первые десять месяцев. Причина кроется в статистическом эффекте: четвёртый квартал 2025 года показал рекордные показатели, что делает базу для сравнения 2026 года высокой. Это указывает на то, что текущее смещение в пользу правого руля происходит на фоне общего сужения рынка подержанных машин, а не его расширения.