Новые правила маркировки табачной продукции получили одобрение правительства

Как сообщает Министерство финансов, изменения связаны с отменой обязательного требования маркировки табачной продукции бумажными марками, которое вступит в силу с 1 сентября 2024 года в соответствии с законом от 8 августа 2024 года.

Министерство финансов сообщило о прекращении с 1 сентября 2024 года обязанности маркировать табачные изделия бумажными акцизными марками, в соответствии с законодательством, принятым 8 августа 2024 года.

По утвержденным правительством решениям от 30 августа, которые были опубликованы на портале правовой информации, отечественные производители табачной продукции получат возможность использовать имеющиеся у них специальные марки вплоть до исчерпания их запасов, но до 1 июля 2025 года включительно. "Эта мера направлена на снижение затрат компаний, столкнувшихся с несоответствием своих запасов упаковок новым требованиям к маркировке", - отмечается в документе.

Производство специальных марок продолжится до 1 января 2025 года.

В отношении акцизных марок Федеральная таможенная служба с 1 сентября 2024 года прекратит прием заявлений на их выдачу для использования на табачных изделиях. Также до 26 декабря 2025 года предусмотрена инвентаризация оставшихся акцизных марок, заказанных для импорта табачной продукции, после чего они будут утилизированы.

С 1 июня 2024 года в России начал действовать закон, вводящий цифровой акциз в виде учетно-контрольных специальных марок, интегрированных в систему маркировки товаров.

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