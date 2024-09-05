Российское правительство направило 822 миллиона рублей на поддержку энергетики и ЖКХ в регионах

Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
Согласно документу, в 2024 году Министерство экономического развития России получит бюджетные ассигнования в размере 822 719,9 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на предоставление субсидий из федерального бюджета в бюджеты Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ за апрель и май 2024 года.
Из общей суммы более 587 миллионов рублей будет выделено Дагестану. Северная Осетия получит почти 152 миллиона рублей, а Ингушетия — около 83 миллионов рублей. Распределение субсидий основано на уровне софинансирования, который составляет 85% от общих расходных обязательств регионов.
Документ также устанавливает целевые показатели по сбору платежей за коммунальные услуги в 2024 году. В Северной Осетии планируется достичь уровня не менее 85,3%, в Дагестане — не менее 81,7%, а в Ингушетии — не менее 68,7%.
Фото: www. flickr. com/Ed Yourdon (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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