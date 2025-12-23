Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Андрей Кровлин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:54

Правительство пересмотрело налоговые льготы для бизнеса: какие проекты получат поддержку в 2027 году

В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia

Правительство России пересмотрело требования для новых резидентов преференциальных режимов, таких как ТОР, Свободный порт Владивосток, Арктическая зона РФ и Курильские острова. Внесенные изменения ограничивают налоговые льготы для бизнеса в зависимости от объема капитальных вложений и расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Кроме того, с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен вступить в силу Единый преференциальный режим, который будет предоставлять поддержку только новым проектам, преимущественно в приоритетных отраслях, сообщает ИА PrimaMedia.

Изменения в налоговых льготах

Законопроект (N960752-8) вводит новые условия для сохранения налоговых льгот для новых резидентов с 1 января 2026 года. К основным требованиям относятся отсутствие нарушений по статье 19.7 КоАП (непредставление отчетности), выполнение инвестиционных обязательств и подача сведений о соблюдении соглашения до 1 июня.

Также вводится коэффициент эффективности ("ТВмакс"), который определяет предел льгот, сопоставляемых с реальными инвестициями и расходами на НИОКР. Если сумма инвестиций равна или превышает этот предел, льготы сохраняются, в противном случае они не применяются.

Сначала планировалось, что новые требования будут вступать в силу через два года после получения статуса преференциального режима. Однако срок был увеличен до трех лет, что позволяет бизнесу больше времени для адаптации.

Кроме того, регионам предоставляется право индексировать размер капитальных вложений, учитываемых при расчете налоговых льгот, с учетом коэффициента-дефлятора.

Позиция Минвостокразвития

Новые нормы касаются только будущих резидентов и не затрагивают действующих участников преференциальных режимов. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью "Коммерсанту" пояснил, что эти изменения не приведут к значительному снижению интереса к инвестициям в Дальневосточные регионы.

"Большой трагедии в этом не вижу. Наверное, для бизнеса, вкладывающего в ноу-хау или программное обеспечение, который мало инвестирует по балансу, это не очень хорошо. Но, как правило, такие бизнесы очень рентабельны — зачем льготы при 70-80% маржи? У капиталоемкого же бизнеса, которым в основном Дальний Восток характеризуется, объем льгот будет ограничен суммой вложений", — отметил Алексей Чекунков.

Чекунков добавил, что уже заключены соглашения на инвестиции в размере 12 трлн рублей, из которых 6 трлн рублей уже вложено. Заявлены десятки проектов с инвестициями свыше 100 млрд рублей, несколько из которых превышают 1 трлн рублей. Он подчеркнул, что для таких крупных проектов льготы будут компенсированы высокой рентабельностью, что устраивает всех участников.

