Хитрость бариста, о которой молчат: зачем пить воду рядом с эспрессо

Любишь кофе? Тогда тебе стоит знать один простой трюк, который может обезопасить твое здоровье. Врач-терапевт Кристина Запланова рассказала изданию "Доктор Питер", как всего один дополнительный стакан воды способен нейтрализовать побочные эффекты кофеина. И дело не только в самочувствии, но и в здоровье сердца, желудка и даже зубов.

Чем кофе может навредить

Кофе давно стал частью повседневной рутины. Но у этого бодрящего напитка есть обратная сторона:

Повышает артериальное давление — особенно опасно для гипертоников.

Увеличивает кислотность желудка, что может вызывать изжогу.

Действует как мягкий диуретик, вызывая обезвоживание.

Со временем может окрашивать эмаль зубов и притуплять вкус.

И это не мифы — всё подтверждено практикой.

Простое решение — чистая вода

Запланова советует: выпей стакан воды до или сразу после кофе. Это простое действие оказывает сразу несколько положительных эффектов:

Разбавляет концентрацию кофеина, смягчая его влияние на сосуды и сердце.

Снижает кислотную нагрузку на желудок, предотвращая жжение и изжогу.

Компенсирует потерю жидкости и препятствует обезвоживанию.

Сохраняет белизну зубов и чувствительность вкуса.

Что ещё стоит учесть

Чтобы кофе приносил только удовольствие, а не проблемы, важно соблюдать несколько простых правил:

Не пей кофе натощак — особенно если у тебя чувствительный желудок.

Избегай жирной и сладкой пищи с кофе — она усиливает нагрузку на ЖКТ.

Соблюдай умеренность — 1-2 чашки в день достаточно, даже если ты очень любишь кофе.

Заключение

Кофе может быть как другом, так и врагом — всё зависит от того, как ты его пьёшь. Стакан воды рядом с чашкой эспрессо — это не эстетика, а разумная мера защиты для твоего организма. Особенно это важно в жару и для людей с повышенным давлением или чувствительным пищеварением.