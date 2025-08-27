Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Хитрость бариста, о которой молчат: зачем пить воду рядом с эспрессо

Терапевт рекомендовала пить воду с кофе для защиты сердца, желудка и зубов

Любишь кофе? Тогда тебе стоит знать один простой трюк, который может обезопасить твое здоровье. Врач-терапевт Кристина Запланова рассказала изданию "Доктор Питер", как всего один дополнительный стакан воды способен нейтрализовать побочные эффекты кофеина. И дело не только в самочувствии, но и в здоровье сердца, желудка и даже зубов.

Чем кофе может навредить
Кофе давно стал частью повседневной рутины. Но у этого бодрящего напитка есть обратная сторона:

  • Повышает артериальное давление — особенно опасно для гипертоников.
  • Увеличивает кислотность желудка, что может вызывать изжогу.
  • Действует как мягкий диуретик, вызывая обезвоживание.
  • Со временем может окрашивать эмаль зубов и притуплять вкус.
  • И это не мифы — всё подтверждено практикой.

Простое решение — чистая вода
Запланова советует: выпей стакан воды до или сразу после кофе. Это простое действие оказывает сразу несколько положительных эффектов:

  • Разбавляет концентрацию кофеина, смягчая его влияние на сосуды и сердце.
  • Снижает кислотную нагрузку на желудок, предотвращая жжение и изжогу.
  • Компенсирует потерю жидкости и препятствует обезвоживанию.
  • Сохраняет белизну зубов и чувствительность вкуса.

Что ещё стоит учесть
Чтобы кофе приносил только удовольствие, а не проблемы, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Не пей кофе натощак — особенно если у тебя чувствительный желудок.
  • Избегай жирной и сладкой пищи с кофе — она усиливает нагрузку на ЖКТ.
  • Соблюдай умеренность — 1-2 чашки в день достаточно, даже если ты очень любишь кофе.

Заключение
Кофе может быть как другом, так и врагом — всё зависит от того, как ты его пьёшь. Стакан воды рядом с чашкой эспрессо — это не эстетика, а разумная мера защиты для твоего организма. Особенно это важно в жару и для людей с повышенным давлением или чувствительным пищеварением.

