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Водительские права под угрозой: кто может лишиться их по новым правилам Минздрава
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Минздрав России предложил ограничить выдачу водительских прав людям с определенными психическими расстройствами

Водительские права под угрозой: кто может лишиться их по новым правилам Минздрава

Минздрав России предложил внести изменения в перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав. Новая инициатива предполагает включение в этот список расстройств половой идентификации и сексуальных предпочтений. Это может означать, что фетишисты, эксгибиционисты, трансвеститы и люди с определёнными психическими расстройствами могут быть лишены права управлять автомобилем.

Обсуждение этого предложения вызвало широкий общественный резонанс. Одни считают это необходимым шагом для повышения безопасности на дорогах, другие видят в этом ограничение прав и свобод. Введение таких норм требует серьезного обсуждения, поскольку они затрагивают чувствительные вопросы, связанные с личной жизнью и идентификацией личности.

Некоторые представители власти также высказались по поводу этой инициативы. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что выявить таких людей на дороге несложно. Он считает, что в группу риска попадают те, кто ведет себя подозрительно на дороге, например, ездит по обочинам, тонирует лобовое стекло или громко слушает музыку в пробках. Депутат также предложил обратить внимание на водителей с громкими выхлопными системами, относя их к отдельной категории.

В целом, предложение Минздрава требует детального обсуждения и доработки. Важно учесть мнения разных слоев общества, чтобы найти баланс между обеспечением безопасности на дорогах и соблюдением прав граждан.

Фото: commons.wikimedia.org/ Unknown (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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