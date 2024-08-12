Минздрав России предложил ограничить выдачу водительских прав людям с определенными психическими расстройствами

Минздрав России предложил внести изменения в перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав. Новая инициатива предполагает включение в этот список расстройств половой идентификации и сексуальных предпочтений. Это может означать, что фетишисты, эксгибиционисты, трансвеститы и люди с определёнными психическими расстройствами могут быть лишены права управлять автомобилем.
Обсуждение этого предложения вызвало широкий общественный резонанс. Одни считают это необходимым шагом для повышения безопасности на дорогах, другие видят в этом ограничение прав и свобод. Введение таких норм требует серьезного обсуждения, поскольку они затрагивают чувствительные вопросы, связанные с личной жизнью и идентификацией личности.
Некоторые представители власти также высказались по поводу этой инициативы. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что выявить таких людей на дороге несложно. Он считает, что в группу риска попадают те, кто ведет себя подозрительно на дороге, например, ездит по обочинам, тонирует лобовое стекло или громко слушает музыку в пробках. Депутат также предложил обратить внимание на водителей с громкими выхлопными системами, относя их к отдельной категории.
В целом, предложение Минздрава требует детального обсуждения и доработки. Важно учесть мнения разных слоев общества, чтобы найти баланс между обеспечением безопасности на дорогах и соблюдением прав граждан.
Фото: commons.wikimedia.org/ Unknown (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Financial Times: Производственные проекты Байдена отменяются
По данным газеты Financial Times, почти 40% крупных проектов по производству в США, анонсированных в первый год после принятия реформ президента Джо Байдена, были либо отменены, либо приостановлены.
На Украине задержан заместитель главы Минэнерго
В понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.
В 2023 году зарплаты CEO компаний из FTSE 100 достигли рекордного уровня за последние 6 лет
Зарплаты главных исполнительных директоров британских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса FTSE 100, выросли в 2023 году на 560 тысяч фунтов стерлингов и в среднем составили почти 5 млн фунтов ($6,4 млн), по данным аналитического центра High Pay Centre.
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.