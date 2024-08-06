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Водителей будут лишать прав до 1,5 лет за сокрытие госномеров
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За это теперь будут лишать прав до 1,5 лет: Госдума вскоре рассмотрит законопроект

Водителей будут лишать прав до 1,5 лет за сокрытие госномеров

В Госдуме готовятся к рассмотрению законопроекта, который предусматривает ужесточение наказания для водителей, скрывающих или изменяющих госномера автомобилей.

По новым правилам, за подобные нарушения грозит лишение прав до 1,5 лет.

С 2018 года случаи сокрытия номерных знаков возросли с 70 тыс. до почти 112 тыс. в 2023 году.

Современные камеры способны определять номера по их форме, что делает попытки скрыть знаки или использовать специальную наклейку неэффективными.

Эксперт объясняет, что системы автоматической фиксации могут определить не только номер, но и марку, модель и цвет автомобиля.

В случае использования дубликатов госномеров система быстро отслеживает нарушения.

При повторных нарушениях предусмотрено лишение прав на срок до 1,5 лет, что, по мнению специалистов, должно способствовать снижению нарушений ПДД.

Фото: flickr.com/Kim Scarborough(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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