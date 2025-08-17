Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Статуя Свободы
Статуя Свободы
© web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:48

Двойные стандарты — Китай назвал главные проблемы американского общества

Китай опубликовал доклад о системных нарушениях прав человека в США

Китай официально представил критический анализ ситуации с правами человека в Соединенных Штатах. В ежегодном докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР за 2024 год американская модель развития характеризуется как система с "хроническими недостатками", где декларируемые ценности расходятся с реальной практикой.

Среди ключевых претензий: политическая система, где партийные интересы преобладают над волей избирателей (при рекордных $15,9 млрд расходов на выборы); углубляющееся социальное расслоение на фоне инфляции и кредитного кризиса (долг по картам достиг $1,14 трлн).

Также отмечается, что это системные проблемы в правоохранительной сфере (ежегодно 300 тыс. случаев применения силы полицией) и недоступность медицинской помощи для широких слоев населения.

Особое внимание уделено расовой дискриминации, положению женщин и детей, а также кризису нелегальной миграции. Авторы доклада подчеркивают, что американские власти не только не решают эти проблемы, но и своими действиями часто усугубляют ситуацию.

Этот документ стал ответом на регулярные отчеты Госдепа США о правах человека в других странах. Китайские аналитики настаивают, что подобная критика должна начинаться с анализа собственных системных проблем.

