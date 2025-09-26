Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

Забудьте о кроссоверах? Новые универсалы предлагают больше — и делают это красиво

В топ универсалов вошли Porsche Taycan, Panamera, Mercedes E-Class и Volvo V90

Универсалы снова возвращают себе популярность. Эти автомобили давно перестали быть скучными "рабочими лошадками" и сегодня успешно конкурируют с кроссоверами и седанами. Они сочетают простор, практичность и технологичность, при этом предлагая комфорт и динамику. Рейтинг портала TopSpeed показал, какие модели считаются самыми удачными в сегменте.

Тройка лидеров рейтинга

Первое место досталось Porsche Taycan Sport Turismo. Этот электромобиль с мощностью 596 л. с. стал символом сочетания экологичности, стиля и практичности. Вместительный багажник и высокий кузов позволяют использовать его и в городе, и в дальних поездках.

На втором месте Porsche Panamera Sport Turismo. Эта модель ориентирована на тех, кто не готов жертвовать динамикой ради удобства. Она сочетает просторный салон и универсальный кузов с характерным драйверским темпераментом Porsche.

Третью позицию занял Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — представитель бизнес-класса, известный своим комфортом и устойчивостью. Его можно смело назвать идеальным выбором для тех, кто ценит спокойствие и технологичность.

Другие участники топа

В рейтинг также вошли:

  • Volvo V90 Cross Country — универсал с просторным салоном и высокой надежностью, подходящий для долгих путешествий;

  • Volvo V60 Cross Country — более компактный вариант, который понравится жителям мегаполиса;

  • Audi A6 Allroad — модель премиум-класса с увеличенным клиренсом и акцентом на проходимость;

  • Audi A4 Allroad — доступный вариант с балансом между ценой и возможностями;

  • Subaru Outback — универсал с внедорожным характером и богатой историей.

Сравнение универсалов

Модель Двигатель / Мощность Особенности Для кого подойдет
Porsche Taycan Sport Turismo Электро / 596 л. с. Экология, динамика, багажник Любители технологий
Porsche Panamera Sport Turismo Бензин / 440+ л. с. Динамика и премиум-комфорт Поклонники скорости
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain ДВС / 300+ л. с. Устойчивость, бизнес-класс Для деловых поездок
Volvo V90 Cross Country ДВС / 250+ л. с. Простор и надежность Для семьи и путешествий
Volvo V60 Cross Country ДВС / 200+ л. с. Компактность, удобство Жители мегаполиса
Audi A6 Allroad ДВС / 335 л. с. Проходимость и премиум Активные водители
Audi A4 Allroad ДВС / 260 л. с. Баланс цена/качество Для практичных покупателей
Subaru Outback ДВС / 180+ л. с. Универсальность, внедорожье Для путешественников

Советы шаг за шагом: как выбрать универсал

  1. Определите, где будете ездить чаще всего: в городе лучше компактные модели (Audi A4 Allroad, Volvo V60), для трасс — более просторные (V90, Taycan).

  2. Обратите внимание на клиренс: для загородных поездок и лёгкого бездорожья подойдут Allroad или Outback.

  3. Проверьте объём багажника: Taycan и V90 обеспечат максимум простора.

  4. Учтите стоимость обслуживания: немецкие премиальные бренды дороже в сервисе, чем Subaru.

  5. Рассмотрите гибридные или электрические версии, если хотите снизить расходы на топливо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать модель только по внешнему виду.
    Последствие: неудобство в эксплуатации.
    Альтернатива: сначала протестировать разные варианты на тест-драйве.

  • Ошибка: игнорировать расходы на страховку.
    Последствие: неприятный сюрприз при оформлении КАСКО.
    Альтернатива: заранее сравнить тарифы на Porsche, Mercedes и Volvo.

  • Ошибка: покупать авто с заниженным клиренсом для загородных поездок.
    Последствие: регулярные повреждения подвески.
    Альтернатива: рассмотреть Subaru Outback или Audi Allroad.

А что если…

А что если универсалы окончательно вытеснят кроссоверы? Такой вариант возможен: новые модели получают высокий клиренс, системы полного привода и современные ассистенты. Они совмещают плюсы кроссоверов с преимуществами классических легковушек.

Плюсы и минусы универсалов

Плюсы Минусы
Просторный салон и багажник Более высокая цена по сравнению с седанами
Удобство для путешествий Дорогое обслуживание у премиум-марок
Хорошая управляемость Большие размеры в городе
Современные технологии Быстрая потеря стоимости у некоторых моделей

FAQ

Как выбрать универсал для семьи?
Обратите внимание на багажник, комфорт задних сидений и наличие систем безопасности. Лучшие варианты — Volvo V90 и Subaru Outback.

Сколько стоит обслуживание премиального универсала?
У Porsche и Mercedes расходы выше среднего: ТО обойдется дороже, чем у Subaru или Volvo.

Что лучше: универсал или кроссовер?
Универсал управляется легче и расходует меньше топлива, а кроссовер выигрывает по клиренсу и проходимости.

Мифы и правда

  • Миф: универсалы устарели и неинтересны.
    Правда: современные модели предлагают премиум-качество и технологии.

  • Миф: универсалы хуже кроссоверов по проходимости.
    Правда: версии Allroad и Outback сопоставимы с кроссоверами.

  • Миф: электроверсии универсалов не подходят для дальних поездок.
    Правда: Porsche Taycan обеспечивает запас хода свыше 400 км.

Три интересных факта

  1. Универсалы в Европе популярнее, чем в США, где их вытеснили пикапы и кроссоверы.

  2. Subaru Outback выпускается с 1994 года и остаётся символом универсальности.

  3. Porsche Taycan Sport Turismo стал первым электрическим универсалом премиум-класса.

Исторический контекст: развитие универсалов

  • 1950-е: универсалы считались семейными машинами для дальних поездок.

  • 1980-е: появились спортивные версии от Audi и BMW.

  • 2000-е: кроссоверы вытесняют универсалы.

  • 2020-е: универсалы возвращают позиции благодаря сочетанию технологий и практичности.

