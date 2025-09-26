Забудьте о кроссоверах? Новые универсалы предлагают больше — и делают это красиво
Универсалы снова возвращают себе популярность. Эти автомобили давно перестали быть скучными "рабочими лошадками" и сегодня успешно конкурируют с кроссоверами и седанами. Они сочетают простор, практичность и технологичность, при этом предлагая комфорт и динамику. Рейтинг портала TopSpeed показал, какие модели считаются самыми удачными в сегменте.
Тройка лидеров рейтинга
Первое место досталось Porsche Taycan Sport Turismo. Этот электромобиль с мощностью 596 л. с. стал символом сочетания экологичности, стиля и практичности. Вместительный багажник и высокий кузов позволяют использовать его и в городе, и в дальних поездках.
На втором месте Porsche Panamera Sport Turismo. Эта модель ориентирована на тех, кто не готов жертвовать динамикой ради удобства. Она сочетает просторный салон и универсальный кузов с характерным драйверским темпераментом Porsche.
Третью позицию занял Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — представитель бизнес-класса, известный своим комфортом и устойчивостью. Его можно смело назвать идеальным выбором для тех, кто ценит спокойствие и технологичность.
Другие участники топа
В рейтинг также вошли:
-
Volvo V90 Cross Country — универсал с просторным салоном и высокой надежностью, подходящий для долгих путешествий;
-
Volvo V60 Cross Country — более компактный вариант, который понравится жителям мегаполиса;
-
Audi A6 Allroad — модель премиум-класса с увеличенным клиренсом и акцентом на проходимость;
-
Audi A4 Allroad — доступный вариант с балансом между ценой и возможностями;
-
Subaru Outback — универсал с внедорожным характером и богатой историей.
Сравнение универсалов
|Модель
|Двигатель / Мощность
|Особенности
|Для кого подойдет
|Porsche Taycan Sport Turismo
|Электро / 596 л. с.
|Экология, динамика, багажник
|Любители технологий
|Porsche Panamera Sport Turismo
|Бензин / 440+ л. с.
|Динамика и премиум-комфорт
|Поклонники скорости
|Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
|ДВС / 300+ л. с.
|Устойчивость, бизнес-класс
|Для деловых поездок
|Volvo V90 Cross Country
|ДВС / 250+ л. с.
|Простор и надежность
|Для семьи и путешествий
|Volvo V60 Cross Country
|ДВС / 200+ л. с.
|Компактность, удобство
|Жители мегаполиса
|Audi A6 Allroad
|ДВС / 335 л. с.
|Проходимость и премиум
|Активные водители
|Audi A4 Allroad
|ДВС / 260 л. с.
|Баланс цена/качество
|Для практичных покупателей
|Subaru Outback
|ДВС / 180+ л. с.
|Универсальность, внедорожье
|Для путешественников
Советы шаг за шагом: как выбрать универсал
-
Определите, где будете ездить чаще всего: в городе лучше компактные модели (Audi A4 Allroad, Volvo V60), для трасс — более просторные (V90, Taycan).
-
Обратите внимание на клиренс: для загородных поездок и лёгкого бездорожья подойдут Allroad или Outback.
-
Проверьте объём багажника: Taycan и V90 обеспечат максимум простора.
-
Учтите стоимость обслуживания: немецкие премиальные бренды дороже в сервисе, чем Subaru.
-
Рассмотрите гибридные или электрические версии, если хотите снизить расходы на топливо.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать модель только по внешнему виду.
Последствие: неудобство в эксплуатации.
Альтернатива: сначала протестировать разные варианты на тест-драйве.
-
Ошибка: игнорировать расходы на страховку.
Последствие: неприятный сюрприз при оформлении КАСКО.
Альтернатива: заранее сравнить тарифы на Porsche, Mercedes и Volvo.
-
Ошибка: покупать авто с заниженным клиренсом для загородных поездок.
Последствие: регулярные повреждения подвески.
Альтернатива: рассмотреть Subaru Outback или Audi Allroad.
А что если…
А что если универсалы окончательно вытеснят кроссоверы? Такой вариант возможен: новые модели получают высокий клиренс, системы полного привода и современные ассистенты. Они совмещают плюсы кроссоверов с преимуществами классических легковушек.
Плюсы и минусы универсалов
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон и багажник
|Более высокая цена по сравнению с седанами
|Удобство для путешествий
|Дорогое обслуживание у премиум-марок
|Хорошая управляемость
|Большие размеры в городе
|Современные технологии
|Быстрая потеря стоимости у некоторых моделей
FAQ
Как выбрать универсал для семьи?
Обратите внимание на багажник, комфорт задних сидений и наличие систем безопасности. Лучшие варианты — Volvo V90 и Subaru Outback.
Сколько стоит обслуживание премиального универсала?
У Porsche и Mercedes расходы выше среднего: ТО обойдется дороже, чем у Subaru или Volvo.
Что лучше: универсал или кроссовер?
Универсал управляется легче и расходует меньше топлива, а кроссовер выигрывает по клиренсу и проходимости.
Мифы и правда
-
Миф: универсалы устарели и неинтересны.
Правда: современные модели предлагают премиум-качество и технологии.
-
Миф: универсалы хуже кроссоверов по проходимости.
Правда: версии Allroad и Outback сопоставимы с кроссоверами.
-
Миф: электроверсии универсалов не подходят для дальних поездок.
Правда: Porsche Taycan обеспечивает запас хода свыше 400 км.
Три интересных факта
-
Универсалы в Европе популярнее, чем в США, где их вытеснили пикапы и кроссоверы.
-
Subaru Outback выпускается с 1994 года и остаётся символом универсальности.
-
Porsche Taycan Sport Turismo стал первым электрическим универсалом премиум-класса.
Исторический контекст: развитие универсалов
-
1950-е: универсалы считались семейными машинами для дальних поездок.
-
1980-е: появились спортивные версии от Audi и BMW.
-
2000-е: кроссоверы вытесняют универсалы.
-
2020-е: универсалы возвращают позиции благодаря сочетанию технологий и практичности.
