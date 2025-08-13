Новый Hyundai удивил сочетанием простоты и функций, которых не хватало другим

В мире, где автопроизводители соревнуются в том, у кого дисплей больше, а количество функций впечатляет больше, чем их реальная польза, Solaris HC идет другим путем. Да, он не блистает десятками датчиков и гигантскими экранами, но берет другим — ощущением домашнего уюта и практичности.

Внешность с характером

Solaris HC — фактически второе поколение Hyundai Creta, только с новыми шильдиками. Его дизайн вызывает споры. Передняя оптика напоминает недоделанный проект, раздутые колесные арки больше для красоты, чем для бездорожья, а задние фонари в темноте создают образ хищной стрекозы.

Да, смелость здесь спорная, но стоит присмотреться — и непривычные линии перестают раздражать. Особенно эффектно HC смотрится в потоке, где детали вроде пластиковых накладок на арки играют скорее защитную, чем декоративную роль.

Интерьер: просто, но со вкусом

В салоне — максимум практичности. Даже в топовой версии за 3 млн рублей преобладает жесткий пластик, но он износостойкий и легко моется. Есть и намеки на премиум — например, глянцевая вставка на центральном тоннеле.

Эргономика продумана:

физические кнопки управления климатом,

удобный мультируль,

комбинированная приборная панель с классическими стрелками и цифровым экраном,

панорамная крыша и простор на втором ряду.

Багажник вместительный, с полноценной запаской и инструментами.

За рулем — без сюрпризов

Линейка моторов включает проверенные атмосферники 1.6 и 2.0, а полный привод доступен в нескольких версиях. Есть три режима езды: Eco, Normal и Sport. Разница ощутима в расходе топлива и динамике старта.

Подвеска настроена скорее на управляемость, чем на комфорт, что порадует любителей более острого отклика. Система удержания в полосе работает неплохо, но на резких поворотах предпочитает "передать руль" водителю.

Камеры, Android Auto, Apple CarPlay и встроенная навигация упрощают жизнь, хотя голосовой ввод пока далек от идеала.

Умные функции в кармане

Благодаря системе "Цифровой автомобиль" владелец получает удаленный доступ к машине со смартфона: