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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 11:17

"Ветераны России" предлагают запретить вождение людям старше 70 лет

В России предложили установить верхний возрастной порог для водителей и запретить вождение людям старше 70 лет.

По информации издания SHOT, с такой инициативой выступили участники движения "Ветераны России", обратившись в МВД РФ. Они предложили министерству совместно разработать проект, предусматривающий возрастные ограничения для водителей. Например, выдавать права только людям в возрасте от 18 до 70 лет.

Авторы инициативы аргументируют свою позицию тем, что с возрастом у людей могут ухудшаться слух и зрение, замедляться реакция. Это может привести к повышенной опасности на дороге. Они предлагают, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные и более строгие медицинские осмотры. Если медицинская комиссия будет пройдена успешно, то водителям старше определённого возраста права будут выдаваться на более короткий срок, например, на пять лет или менее, а не на 10 лет, как это делается обычно.

Фото: flickr. com/Камьяр Адл(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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