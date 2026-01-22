Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пожилые люди на кухне
Пожилые люди на кухне
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:24

Жареное под запретом: вот так должен выглядеть рацион пожилого человека

Рацион в пожилом возрасте должен замедлять разрушительные процессы в организме и помогать дольше сохранять здоровье, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. О ключевых принципах питания пожилых людей специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Эксперт отметила, что одной из первых у пожилых людей страдает белковая структура организма, поэтому питание должно быть направлено на восполнение легкоусвояемого белка и поддержку обменных процессов.

"Белок должен быть легкоусвояемым, курица, рыба, молочные белки, яйца. Красное мясо можно, но значительно реже, потому что очень долго оно будет перевариваться. Растительные белки, горох, нут, бобовые, фасоль", — пояснила врач.

Соломатина добавила, что в рационе пожилого человека предпочтение стоит отдавать тушеным продуктам.

"Всё тушим, отвариваем, ничего не жарим, либо запекаем на медленном огне. Любая ложка-вилка еды должна быть в пользу. Лишние калории тоже ни к чему, пожилой человек их уже не тратит. Обменный процесс снижается, физическая нагрузка уменьшается", — рассказала диетолог.

Специалист отметила, что пожилым людям необходимы продукты, содержащие кальций и биофлавоноиды.

"Часто бывает в пожилом возрасте разрежение костной ткани. Нужны кисломолочные продукты, зелень листовая, кунжутное семя, разноцветные овощи и фрукты, все, что окрашено, черника, голубика, клюква, слива, малина, клубника, виноград", — порекомендовала эксперт.

Магний и витамин Д также, по словам врача, должны присутствовать в рационе пожилых людей.

"Жирная рыба, зелёные овощи, орешки. И важно соблюдать питьевой режим. Пожилые забывают пить, у них часто нет чувства жажды", — подчеркнула специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

