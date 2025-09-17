Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:20

Пожелтевшая ботва, плотная кожура и потрескавшаяся земля: главные сигналы к уборке картофеля

Эксперт Денис Терентьев предупредил: слишком поздняя уборка картофеля грозит фитофторой

Картофель — одна из главных культур в российских огородах. Осенью именно он становится центром забот дачников, ведь от правильного времени сбора зависит и вкус, и лёжкость урожая. В разных регионах сроки копки отличаются: где-то клубни уже убрали, а где-то ещё только готовятся к сбору.

По словам агронома Дениса Терентьева, единой даты для всей страны не существует. Всё зависит от климата региона, сорта картофеля, поливов и подкормок.

"Первым признаком начала сбора урожая для многих служит визуальный — когда ботва пожелтеет и высохнет. Ориентир, безусловно, не совсем надёжный: у некоторых сортов ботва остаётся зелёной до конца сентября, хотя клубни уже созрели", — отметил агроном Денис Терентьев.

Когда лучше копать картофель

Терентьев советует ориентироваться на 25 августа как на "среднюю" дату для большинства регионов. Однако точнее всего проверять зрелость на практике: выкопать несколько кустов и оценить клубни.

Признаки готовности урожая:

  • картофель крупный, кожура плотная и не стирается при трении;
  • земля над кустом приподнята и потрескалась;
  • клубни легко отделяются от корней.

Сравнение сроков в зависимости от региона

Регион Сроки сбора Особенности
Центральная Россия Конец августа — сентябрь Универсальные сроки
Юг России Середина августа Урожай созревает быстрее
Северо-Запад Сентябрь Поздние сорта, влажность
Сибирь и Урал Конец августа Зависимость от погоды

Советы шаг за шагом

  1. За неделю до уборки срежьте ботву, чтобы кожура окрепла.
  2. Выкопайте пробные кусты и оцените зрелость клубней.
  3. Урожай извлекайте в сухую погоду, чтобы земля не налипала.
  4. Клубни просушите на улице в тени 2-3 часа.
  5. Переберите: повреждённые клубни отдельно, их хранить нельзя.
  6. Здоровый картофель переложите в ящики и опустите в погреб.
  7. Освободившийся участок очистите от мусора.
  8. Засейте землю сидератами (горчица, рожь, овёс).

"Клубни просушиваем и бережно переносим в подвалы и кладовые на хранение. Участки, освободившиеся после выкопки картофеля, нужно сразу же освободить от всякого растительного мусора. Если вы засеете их сидератами, поступите очень разумно", — пояснил агроном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять урожай в земле слишком долго.
    Последствие: клубни поражаются фитофторой.
    Альтернатива: выкопать в оптимальные сроки и сразу просушить.

  • Ошибка: хранить мокрый картофель.
    Последствие: быстрое гниение.
    Альтернатива: просушка перед закладкой в погреб.

  • Ошибка: хранить вместе повреждённые и здоровые клубни.
    Последствие: заражение всего урожая.
    Альтернатива: сортировка и использование повреждённых плодов в первую очередь.

А что если погода мешает?

Если осенью дожди мешают выкопке, опытные дачники рекомендуют выкопать хотя бы часть урожая и заложить его на временное хранение в сарай или под навес. При угрозе заморозков картофель нужно убирать срочно, иначе кожура потрескается, и плоды потеряют лёжкость.

Плюсы и минусы ранней и поздней уборки

Подход Плюсы Минусы
Ранняя уборка Снижается риск поражения фитофторой Клубни могут быть мелкими
Поздняя уборка Крупные клубни, урожай выше Риск заморозков и заболеваний

FAQ

Можно ли копать картофель сразу после дождя?
Лучше дождаться сухой погоды, иначе клубни будут налипать землёй и храниться хуже.

Как правильно хранить урожай?
В тёмном прохладном месте при температуре +2…+4 °C и влажности 80-90 %.

Нужно ли мыть картофель перед хранением?
Нет, достаточно слегка очистить от земли и просушить.

Мифы и правда

  • Миф: ботва всегда желтеет к моменту созревания.
    Правда: у некоторых сортов ботва остаётся зелёной до поздней осени.

  • Миф: чем дольше картофель в земле, тем лучше хранится.
    Правда: переспевшие клубни теряют лёжкость и чаще поражаются болезнями.

  • Миф: сидераты после картофеля — лишняя трата сил.
    Правда: они обогащают почву и уменьшают количество сорняков.

Исторический контекст

  • В Россию картофель завёз Пётр I в XVII веке.
  • Первые массовые посадки начались при Екатерине II.
  • Сегодня Россия входит в пятёрку мировых лидеров по производству картофеля.

Три интересных факта

  1. В мире насчитывается более 4000 сортов картофеля.
  2. Самый тяжёлый клубень, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, весил 4,98 кг.
  3. Из картофельного крахмала делают биоразлагаемые пакеты.

