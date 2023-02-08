Российские самолёты-амфибии Бе-200 потушили пожар в районе Яхачи и порта Искендерун в Турции. Об этом сообщило МЧС России.
Нынешнюю ситуацию в турецком порту бывший замглавы МЧС РФ Юрий Бражников сравнивает с возгоранием в Измите на объекте концерна "Тюпраш" в августе 1999 года. Пожар удалось победить с помощью трех российских самолетов-танкеров Ил-76, который сбил пламя "водяным ударом". Инициатором использования самолетов были именно российские спасатели, подчеркнул он.
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