© commons.wikimedia.org by Andrea Booher is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:31

Пожар в стационаре заставил менять планы: психбольница Златоуста эвакуировала десятки пациентов

Пострадавших при пожаре в психбольнице Златоуста оставили под наблюдением — SHOT

Пожар в медучреждении — ситуация, где даже небольшая задержка в реакции может обернуться тяжелыми последствиями для людей, особенно если речь идет о пациентах стационара. Об этом сообщает SHOT. Возгорание произошло в психиатрической больнице №7 в Златоусте Челябинской области, очаг находился в спортивном зале. По данным ресурса, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пострадавшие и медицинская помощь

По информации SHOT, при пожаре пострадали два человека, оба — пациенты этой больницы. У них зафиксировано отравление продуктами горения, после чего их начали осматривать врачи. Сообщается, что речь идет именно об интоксикации дымом, а не о травмах, связанных с огнем.

В подобных случаях ключевым риском становится не столько пламя, сколько продукты горения, которые быстро распространяются по помещениям. Поэтому медики обычно оценивают состояние дыхательных путей и общие показатели, чтобы исключить осложнения. Как отмечает SHOT, пострадавшие находятся под наблюдением специалистов.

Эвакуация пациентов и персонала

Из-за пожара эвакуировали 132 человека, уточняет SHOT. В это число, по данным ресурса, вошли 90 больных, которых вывели из здания вместе с остальными находившимися внутри. Массовая эвакуация в стационаре требует слаженности, поскольку часть пациентов может нуждаться в сопровождении и контроле.

Всех эвакуированных, как сообщает SHOT, разместили в здании клуба, расположенного в 100 метрах от больницы. Такой вариант позволяет быстро обеспечить людям временное укрытие и минимальные условия ожидания. При этом близость площадки размещения снижает риски, связанные с переохлаждением и длительной транспортировкой.

Что известно о месте возгорания

По данным SHOT, возгорание произошло в спортзале психиатрической больницы №7 в Златоусте. Площадь пожара ресурс оценивает в 100 квадратных метров. Эти параметры позволяют представить масштаб происшествия: речь идет не о локальном задымлении, а о пожаре, который потребовал эвакуации всего учреждения.

О причинах возгорания и о том, удалось ли локализовать или полностью ликвидировать пожар, в сообщении SHOT не говорится. Также не уточняется, продолжает ли больница работу в штатном режиме после эвакуации. На данный момент основной акцент — на состоянии пострадавших и размещении эвакуированных.

