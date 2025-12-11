Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тушение пожара солдатами авиационно-спасательного взвода
Тушение пожара солдатами авиационно-спасательного взвода
© Flickr by Bundesheer Fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:12

Пожар унес жизни в Якутии: почему трагедия в Октемцах оставила весь регион в скорби

Айсен Николаев поручил региональным властям помощь семьям погибших при пожаре в Октемцах — ТАСС

Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших при пожаре в селе Октемцы — сообщает ТАСС. Он также поручил правительству региона оказать помощь пострадавшим.

Соболезнования и помощь

Пожар, произошедший в Хангаласском районе Якутии, унес жизни пяти человек, в том числе двух детей. Айсен Николаев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и отметил важность поддержки людей в такие трагические моменты.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В такие моменты особенно важно, чтобы люди не оставались один на один с горем. Им будет оказана вся необходимая помощь. Поручил правительству республики и Хангаласскому району обеспечить всю необходимую помощь", — написал Айсен Николаев в своем канале в мессенджере Max.

Подробности происшествия

Пожар произошел в селе Октемцы, где загорелись частный дом и гараж. Общая площадь возгорания составила 127 кв. м. Причина пожара и ущерб в настоящее время устанавливаются дознавателем МЧС России.

