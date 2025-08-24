Крупный пожар на челябинской птицефабрике: спасатели оперативно справились с огнем

Крупный пожар на территории птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области произошел вследствие аварийного режима работы электрооборудования. Как сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону, возгорание началось на кровле производственного помещения общей площадью семь тысяч квадратных метров.

Для оперативной локализации огня к месту происшествия были направлены 12 единиц специальной техники. В тушении пожара участвовали 46 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, которым удалось предотвратить распространение пламени на соседние объекты.

По предварительным данным, чрезвычайная ситуация возникла из-за неисправности электрооборудования. Благодаря слаженным действиям энергетиков и огнеборцев, удалось избежать человеческих жертв — в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят полное обследование территории для оценки масштабов ущерба и установления всех обстоятельств произошедшего.